NCC推頻道評鑑快速通關 新聞、財經以外頻道適用

NCC今天召開例行記者會。（記者蔡思培攝）

2024/07/03 16:31

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今召開委員會議，審議通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」部分修正草案，針對廣電頻道評鑑建立快速通關機制，未製播新聞、財經、等類型節目的頻道，若在執照效期3年內無違規紀錄可走快速通關，準備資料可從數百頁減至數十頁。

NCC表示，此次衛廣事業評鑑子法修正，主要是提升監理管制效能、減輕優良業者評鑑負擔，受評鑑之衛星廣播電視服務業，若頻道未製播新聞及財經新聞、財經股市、兒少、限制級節目特定類型節目，且在評鑑期間（執照效期第1至第3年）內無違規紀錄，不用依原載的指定細項提交資料，可走快速通關機制（Fast track）改用書表替代。

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NCC考量購物頻道、製播特定類型節目的頻道，在營運計畫上另有相關要求事項、地方頻道的評鑑，須地方政府參與辦理，仍須依原規定評鑑，目前電影台、綜合台、外國頻道，多可走快速通關機制。

NCC電台與內容事務處專門委員陳金霜補充，頻道每6年需要換照，在領照第3年須進行評鑑，以往評鑑時頻道方要寫營運計畫執行報告，針對台播規劃、自律內控、客服等部分詳細說明，常需撰寫高達數百頁的資料。未來頻道若符合快速通關，只需提供數十頁的簡化書表即可，但達6年換照期時，頻調仍要提供較完整報告。

NCC統計，截至今年6月30日，境內外衛廣頻道供應事業共有301個頻道，無裁處紀錄的最多有188個頻道，可適用簡易程序。NCC主秘黃文哲表示，此草案預計公告60日聽取外界意見，並參考外界意見修正，再提送委員會議審議。

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