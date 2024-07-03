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立院成立鏡電視調查小組 傅崐萁：下週一還會查超思案、聯合再生案

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/07/03 16:32

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨、民眾黨立委今天在立法院交通、司法及法制委員會聯席會議中聯手成立鏡電視調查小組，立法院國民黨團總召傅崐萁今日中午接受專訪時預告，下週一還會查超思案、聯合再生案，預計採雙軌並行，同時成立調查小組（委員會）和調查委員會（院會決議）。

傅崐萁指出，成立調查小組不需經過院會決議，委員會同意即可啟動，但只有數名立委能參加；調查委員會屬院會層級，能容納更多參與的人，不受委員會成員限制，缺點是須經院會同意，若有政黨提異議反對，進冷凍期1個月，就拖過這個會期了，而這次修法通過的立法院職權行使法是必須在開議期間才能成立，因此採雙軌並行，盡快回應廣大的民意。

對於國會調查權被批評擴權，傅崐萁表示，在歐美、日韓等國家，在國會說謊、做偽證都是重罪，在台灣一般人即便來立院說謊、做偽證，只有罰鍰沒有刑責；官員說謊則可能會面臨1年以下有期徒刑，但須由立法院移送地檢署，由地檢署去偵查，確定再起訴、由法院判決，完全沒有立委當法官這回事。

傅崐萁強調，國會會調查，一定是有官商勾結的案子，不像民進黨說的什麼台積電機密、廣場舞大媽都能查，如果不是官商勾結，根本不可能成案，而且成案需要立院通過。立法院不是地檢署、法院，不能把人拘提、收押等，只能「君子」的請對方來國會說明。所以要有深喉嚨、內部人爆料有證據，民眾黨團總召黃國昌堅持鏡電視案一定要查，是因為該案已經有吹哨人，也說得很清楚。

傅崐萁還說，大法官585號解釋，國會有調查權，也是民進黨過去的主張，在昨是今非的情況下，民進黨去動員青鳥、社團，民進黨用國家資源對抗全世界民主國家的主流民意，就是因為過去八年的弊案實在太多，族繁不及備載。

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