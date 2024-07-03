立法院選罷法修法公聽會 正反兩派學者立場一次看

立法院內政委員會今（3）日舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」。（記者李文馨攝）

2024/07/03 16:33

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（3）日舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會。綠營推派學者張嘉尹表示，修改選罷法是立法形成自由，但若立委修法提高罷免門檻，且適用當屆立委的話有違憲之虞；藍營推派學者葉慶元認為，罷免同意票多於被罷免人的原得票數才算通過，這是可以考慮的修法方向。

內政委員會今上午舉行公聽會，並分別由民進黨團邀請7名、國民黨團7名及民眾黨團1名學者專家列席討論，預計明日排審朝野立委所提「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，國民黨立委許宇甄等人提案主張1年內不得為罷免之提議與連署，罷免的票數要高於當初當選的得票數。

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綠營推派學者：修法提高罷免門檻、適用當屆立委有違憲之虞

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，她支持選罷法討論「罷免理由」的規定，觀察過去的罷免案，不論是曾被發動罷免的前立委林昶佐或被罷免成功的立委陳柏惟，其罷免理由都很模糊，例如講了「不當」的話，或民眾感覺在地服務「太少」，因此未來可以考慮的是必須給予較為具體的罷免理由，例如政見上明顯與作為相反、刑事犯罪被起訴、或有貪污瀆職等問題。

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹表示，修改選罷法是立法形成自由，但若立委修法提高罷免門檻，且適用於當屆立委的話將有違憲之虞。根據大法官釋字499號解釋，延長國民大會代表任期明顯抵觸修憲界限，因此當屆的立委不能透過修法來提高罷免門檻，否則變動了選民投票時與立委締結的「民主政治契約」。

藍營推派學者：罷免制度設計改變應設日出條款

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，修改罷免門檻或一年內不得為罷免之提議與連署，都不能「因人設事」，不能因為基隆正在進行市長的罷免連署，就將修法議題跟他扣在一起；她強調，若罷免制度設計有改變，應該要有「日出條款」，也就是先說好，若立法通過，要從何時開始執行。

律師葉慶元首先嚴正否認，自己並沒有被基隆市長謝國樑委任辦理相關案件，且該法若修正通過，也不可能適用基隆罷免案。針對修法內容，他指出，選罷法2017年門檻降為25%後，罷免案數量激增，低門檻可能淪為落選者報復、政黨惡鬥的工具，且單一選區會出現罷免票數低於當選票數問題，欠缺正當性。

葉慶元認為，罷免同意票多於被罷免人的原得票數才算通過，這是可以考慮的修法方向，至於選罷法第75條規定，就職未滿1年者，不得罷免，他認為修正方向應為「不得預為罷免提議書之蒐集」較為適當。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，觀察全世界成熟穩定的民主國家，例如英國、美國、德國、日本、法國等都沒有罷免國會議員的制度。他指出，這主要與代議理論有關，其中「委任說」的觀點認為，國會議員要忠實反應選區的民意，才有罷免制度的延伸；「全權委任說」則認為，國會議員不僅是各地方狹隘利益的集合體，應代表全國利益，因此可以進行獨立判斷。

蘇子喬表示，中華民國憲法第62條規定，立法院由人民選舉之立委組織之，代表人民行使立法權，因此立委應該是反應「全權委託」的觀點，國會議員應代表全國利益，若因為個人議題遭罷免，將有合理性問題；他也提及，立委罷免制度存廢也可好好討論，甚至連地方議員罷免制度是否該續存，也可以斟酌討論，目前看來，可能只有縣市首長，會較適合使用罷免制度。

民間團體：大選與罷免投票基數不同

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，今天的修法是以政黨政治的規格定義罷免行動，高喊支持跟反對一個人所承受的壓力是不同的，且大選跟罷免的投票基數本來就不同，過去罷免案投票率約落在4成，大選則落在7成，因此以投票基數來推導相關罷免案是否有一定民意基礎，她認為非常不合理。

白營推派學者：罷免連署附身分證影本蓋專用章 可避免個資運用問題

民眾黨推派代表、東吳大學政治系教授劉書彬則表示，現行選罷法門檻針對單一選區多數決當選者沒問題，她也提及李晏蓉提出數據稱罷免投票率40%，當選經過1年情況下，拿到一半再多一點的25%投票，很清楚顯示「你做不好」。至於錯假連署，劉書彬建議比照總統選舉連署，且在文件上蓋連署專用，應可避免個資運用問題。

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