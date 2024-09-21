捍衛公民罷免權！民團基隆開講 抗議藍委林沛祥提案修選罷法

律師賴中強說，根據經濟民主連合「擺爛立委憤怒價值系統」統計，林沛祥為擺爛立委前四強，呼籲選民下次讓他落選。（記者翁聿煌攝）

2024/09/21 21:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今晚（21日）到基隆舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會，向提案修改選罷法的立委林沛祥表達抗議，罷樑團體也到場助講。

台灣公民陣線指出，立法院開議，國民黨團說本會期決心完成選罷法修法，面對此次沒收公民罷免權的選罷法修惡，延續今年夏天的青鳥行動，台灣公民陣線將繼續阻擋藍白二黨推動各項民主倒退法案。

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基隆整天陰雨綿綿，但活動場地光一路陸橋下聚集不少拆樑支持者與響應民眾，台灣公民陣線副隊長羅宜指出，林沛祥主張要加嚴選罷法的條件，提高罷免門檻，台灣公民陣線倡議大家一起監督藍白在立法院繼續推動民主倒退的法案，像是核能及罷免案。

他指出，台灣公民陣線也在推動「落選運動」，調集人力物力，前往藍白只會服務黨意，只為政黨一己之私、獲取政黨最大利益的立委選區倡議，讓這種立委落選。

賴中強說，根據經濟民主連合「擺爛立委憤怒價值系統」統計，林沛祥委員是擺爛立委前四強，為貫徹黨團總召傅崐萁的意志，不顧台灣民主憲政及國家安全，不能代表基隆人民，林沛祥支持被NCC下架的紅色媒體重新上架、支持不當黨產發還給救國團以及支持提高罷免門檻提高，他呼籲基隆民眾下次選舉不要再投票給林沛祥。

台灣公民陣線冒雨在基隆舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會（記者翁聿煌攝）

台灣公民陣線到基隆舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會。（記者翁聿煌攝）

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