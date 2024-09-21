死刑「有條件合憲」林志潔主張：慎死、完備程序但不廢死

陽明交大法律學者林志潔。（林志潔提供）

2024/09/21 22:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕憲法法庭昨天對死刑做出有條件合憲的判決，陽明交大法律學者林志潔表達「慎死、完備程序，但不廢死」的立場，她認為，死刑是最終的手段，而不是解決社會問題最佳或唯一的方法。

憲法法庭昨天判決死刑「有條件合憲」，嚴格限縮死刑適用範圍，犯罪情節須達最嚴重情節，且程序上須符合最嚴密的正當法律程序。林志潔今天對此結果表示，對昨天大法官在憲法法庭就死刑所做出的決定，她個人多年來的立場，對死刑一直是「慎死、完備程序，但不廢死」，並認為這跟大法官昨天作出的判決方向非常的一致。

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林志潔認為，在美國、日本等這些人權與時俱進的國家，也依然保有在極端情況下判死的可能性。大法官昨天在判決中也提到，就普通刑法裡面，如果是極端殘忍的剝奪生命的狀況，那麼法律保有死刑這一點是合憲的。

「但大法官也提到，在程序上必須更加完備」，林志潔表示，比如第三審在死刑的案件裡，應該要開言詞辯論，在死刑案件裡的被告，應該要給他充足的辯護權，如果涉犯死刑的被告是精神上有異常的狀況，程序裡要先確定，被告可以了解刑事訴訟裡面相關的權利跟義務。

林志潔也說，大家也不必太過擔心，其實昨天的範圍是相對有限的，大法官昨天處理的範圍，並不包括軍事審判、恐怖活動、陸海空軍刑法等，在未來相關的部門跟立法院要多花一點心思，去完備大法官所指示的程序面問題。

林志潔強調，希望社會大眾能更了解死刑是一個最終的手段，而不是解決社會問題最佳或唯一的方法，希望在法律面這樣的解析，能夠讓大家更了解憲法法庭的決定。

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