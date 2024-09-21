紅通通不見了！陳智菡塞車PO「捷運紅線圖」被笑翻火速撤圖

陳智菡PO文稱「從淡水要到立法院的路上都是紅通通的」，「紅通通」的紅線，實際上是北捷淡水信義線。（擷取自陳智菡臉書、擷取自Google Map；本報合成）

2024/09/21 06:45

首次上稿：9-20 20:53

更新時間：9-21 05:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨發言人陳智菡20日通勤途中遇塞車，她發文稱「從Google地圖看，從淡水要到立法院的路上都是紅通通的」，提醒民眾要早點出門，但其實她所宣稱的「紅線」，實際上卻是以紅色為代表色的北捷淡水信義線，引來網友揶揄「這下我很確定薪水20萬，不是能力需求而是宗教需求」；貼文曝光後，網友瘋朝聖，卻赫然發現她已火速撤圖。

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陳智菡20日上午在臉書PO文表示：「大家早安！今天不知怎麼回事，洲美大橋完全塞住了，卡在橋上動彈不得，從Google地圖看，從淡水要到立法院的路上都是紅通通的，希望狀況早點排除，大家也可以早點出門上班，免得跟我一樣要遲到了。」

文章附圖則有兩張，第一張圖為取自Google Map的截圖，圖中可清楚看到一條自淡水繞經關渡、復興崗、北投再抵達北市中山區的紅線，第二張圖則由駕駛座視角向外拍攝，而前方疑似發生事故而造成回堵。

陳智菡後續留言稱「連環車禍，看起來有點嚴重，看起來要排除還有一陣子」，但網友則把焦點集中在「那條紅線」上，有網友點出，那其實並非路況，而是北捷淡水信義線，「捷運紅線，20萬真好賺。」另一名網友則調侃：「看來捷運車廂塞在洲美大橋了。」

有人留言酸說：「這下我很確定薪水20萬不是能力需求而是宗教需求。」又有人批評：「其實你不上班對黨還好一些。」陳智菡則回擊：「我知道，對民進黨好！」

陳智菡撤圖後，眾多網友留言調侃「好險我有幫忙備份，不然就被綠共控制的網路刪除了」、「本來想朝聖，沒想到已經把捷運路線圖拿掉了」、「這聲量值得20萬！！曾任臺北市政府發言人、臺北市政府市政顧問」。

陳智菡已經把左方的「捷運紅線圖」撤下，但原先文章早已被截圖備份。（擷取自陳智菡臉書）

陳智菡已經把左方的「捷運紅線圖」撤下。（擷取自陳智菡臉書）

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