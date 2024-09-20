死刑有條件合憲 人權會籲政府落實公約義務、保障被害家屬正義

監察院國家人權委員會。（資料照）

2024/09/20 21:26

〔記者方瑋立／台北報導〕憲法法庭今（20日）宣判死刑有條件合憲，國家人權委員會對此表示遺憾但尊重，但「人權是永遠的追求」，國家人權會將持續投注心力於防制酷刑、改革監所處境等司法人權。同時修復因犯罪造成的創傷，以守護在黑暗中期盼正義的被害人家屬，

人權會表示，台灣經過38年從威權體制邁向自由民主的艱辛進程中，由台灣人民共同努力，透過法律制度的改革、社會運動的浪潮，及對國際人權規範的致力實踐，已逐漸展現出對人權保障意識的提升與深化。

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台灣社會對於死刑存廢長期存在重大爭議，人權會認為，台灣長期維持極高比例的民意反對廢除死刑，是基於「為受害者伸張正義」及「亂世用重典」等重要社會文化背景。然世界多數國家實踐經驗已顯示，死刑看似營造出「替天行道」般的司法正義，實際卻無助於犯罪過程的真相瞭解，也無法帶來更深層次的正義與補償需求，更無法有效預防類似悲劇發生。

人權會指出，刑罰的嚇阻力應建立在周全的法制教育及公平審判，同時，產生犯罪行為的社會環境本身也有相對的責任。許多國家的司法數據與相關研究已經證明，死刑無法有效達成嚇阻作用或維持社會安定。剛好相反的是，從1990年至2020年美國廢除死刑的各州、1995年南非、1997年波蘭、1998年愛沙尼亞及2012年拉脫維亞等國，在廢除死刑後的謀殺率皆呈現下降趨勢。

人權會續指，更何況即使科學已經高度發展，司法偵查與審判的知識、技術與工具有時仍難以全面釐清案件現場的真相，從而造成誤判與冤案；例如判決死刑後改判無罪的江國慶、蘇建和等三人、徐自強、鄭性澤、謝志宏等案，每一次改判無罪的宣告，都是對死刑誤判造成生命不可撤回錯誤的重大提醒。

人權會說明，廢除死刑已經成為人權保障的主流趨勢，全球約四分之三的國家已廢除死刑，截至2024年8月，共112國完全廢除死刑、9國廢除普通犯罪死刑、23國實質上廢除（即過去10年均無執行死刑），僅剩中國、北韓、伊朗、沙烏地阿拉伯等55個國家仍然保留死刑。聯合國大會也從2007年至2020年通過8次決議，疾呼各國暫停執行死刑，並朝向全面廢除死刑進行，有越來越多的國家已選擇放棄這一無法逆轉的終極懲罰，展現對人權保障價值的堅持。

基於對人權價值之堅持，台灣已將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院的判決也多有引用及參採相關國際人權規範。

人權會強調，回顧2013年、2017年及2022年歷次兩公約國際審查的結論性意見與建議，政府應將《旨在廢除死刑的公民與政治權利國際公約第二項任擇議定書》納入國內法秩序，實現廢除死刑之宗旨，進一步保障生命權，也須檢驗、實現以修復式正義為價值的完整制度，回應並彌補被害人家屬，讓加害者終身承擔責任，並積極與社會各界溝通，尋求改變「應報式正義」與「賠償式正義」等傳統思維。

人權會期盼，國家應在充分尊重生命權及人性尊嚴的前提下，修復因犯罪造成的創傷，以守護在黑暗中期盼正義的被害人家屬，使每個人的權利及尊嚴都能獲得應有的保障。

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