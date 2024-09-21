爆黃國昌噴口水「無差別攻擊」 林楚茵：身體一直壓過來

民進黨立委林楚茵控訴，民眾黨團總召黃國昌噴口水無差別攻擊，身體更不斷朝她壓過來，讓她非常不舒服。（圖取自林楚茵臉書）

2024/09/21 05:50

首次上稿 9-20 23:52

更新時間 9-21 05:50

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期20日開議即開戰！民眾黨團8席立委舉牌「綠媒小弟 請你出去」、「行政院長 違法亂權」，要求NCC代理主委翁柏宗「滾出去」；而綠營則擋在行政院長卓榮泰面前防衛，雙方發生碰撞衝突。民進黨立委林楚茵控訴，民眾黨團總召黃國昌噴口水無差別攻擊，身體更不斷朝她壓過來，讓她非常不舒服。

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民眾黨立院黨團20日於院會舉手版、呼口號要NCC代理主委翁柏宗滾出去，議事中斷，立法院長韓國瑜宣布院會休息，由黃國昌帶領高呼口號：「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟，請你出去」。部分民進黨立委則聚集在卓榮泰座位前，齊喊「台灣加油、院長加油」口號。

林楚茵事後在臉書披露一段影片，並還原她在抗議的過程中，因為感到不舒服，所以決定大聲說出來。開議第一天，黃國昌上演的咆哮戲碼，跑向卓榮泰要進行「噴口水無差別攻擊」。

林楚茵說，她與同黨籍立委王美惠，早就站在卓榮泰的位子前面，黃國昌不只咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來。謝謝大家關心她臉上的口水，她覺得被噴口水事小，但畫面中可以清楚看到，黃國昌身體一直壓過來，真的讓她非常不舒服。

對此，林楚茵強調，她已請立法院性平會立刻處理，「難道以後開會不只是要帶面具，還要拿出防狼噴霧自保嗎？」

民眾黨立委不滿NCC代理主委翁柏宗列席立法院會，在議場內高舉「綠媒小弟、無權備詢」等標語抗議，過程中數次與民進黨立委互嗆。（記者羅沛德攝）

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