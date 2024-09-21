原想等許家蓓化療完辦婚禮......吳沛憶：已拜託菩薩幫我牽著妳的手

昨日（20日）深夜吳沛憶再度發文透露，原本想等許家蓓化療完身體較好，就去登記辦婚禮，「現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花」、「我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的」。（圖擷自threads）

2024/09/21 09:50

首次上稿 07:05

更新時間 09:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員許家蓓18日因罹患子宮內膜癌病逝，民進黨立委吳沛憶19日發文弔念時，感性表示「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運」。昨日（20日）深夜吳沛憶再度發文透露，原本想等許家蓓化療完身體較好，就去登記辦婚禮，「現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花」、「我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的」。

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許家蓓於本月凌晨2點25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。吳沛憶於19日就在社群發文弔念，文中感嘆「許家蓓議員離開我們了，她還是那麼體貼的鬥士」，並透露「在生命的尾聲她拼命守住呼吸，讓至親好友來跟她講講話，讓我能和她共渡最後一個中秋節。9月18日凌晨2:35分她無病無痛，前往下一個旅程了」。吳沛憶除了回憶兩人過往的交集，並感謝對方「謝謝妳。人生曾有幸與妳同行，我已經加倍幸福」，在該則貼文下方也貼出兩人牽手的合照，並透露「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。謝謝妳」。

昨深夜近11點半，吳沛憶再度發文指出，「我們喜歡牽手，到哪裡去都想牽手。在這段關係裡的性別被認同，總是非傳統女性樣貌的一方壓力比較大。我很謝謝妳，走到哪裡都不曾放開我的手」。

吳沛憶表示，過去她們曾被週刊跟蹤偷拍了半年，並在上任議員的第一個禮拜接到週刊的對話，當時許家蓓的父親曾希望她回應，要說在美國有男朋友。不過當時吳沛憶笑了好久，因為「我只在意我們的愛是否足夠一起面對外面的世界」。

吳沛憶說「我們很幸運可以從事最熱愛的工作，我們都不希望給彼此的工作帶來困擾，一起做出當下最好的決定。只要我們仍然牽著對方的手，沒有遺憾，沒有委屈」。

許爸爸握吳沛憶手說謝謝 盼家祭時捧斗

吳沛憶也透露，「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花」、「今天，許爸爸握著我的手說謝謝我對他女兒這麼好，開口拜託我家祭時為妳捧斗。我跟他說你女兒也對我非常非常好」、「只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了」

吳沛憶在文末也感性表示，「家蓓，安座的時候，我幫你把金童玉女換成兩個玉女，開心吧。妳要記得，跟著她們走到菩薩身邊，我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的」。

在該文底下也出現不少支持者留言安慰，透露「很想抱抱你，給你力量，相信很多愛你的人，會幫助你填滿心中破了的那個大洞，好好的走下去」、「我跟你一樣本來也是等他好一點我們要結婚的結果他上個月走了，我們抱抱、好想他無時無刻」、「許議員是認真做事的人，在松山區信義區的市場看過她幾次！祝福一路好走」。

對此吳沛憶也一一溫暖回應「謝謝，很困難，但我們都要努力，也為你加油喔」、「要相信時間能夠治癒在世的人，把在一起最美好的深藏在心中，那是永恆的陪伴」、「我父親也是47歲血癌離世。生離死別的痛我算是實習過，只有時間是解方。我只想讓大家記住曾經有這麼棒的人來到世界上，這樣他們一生就不虛此行了」、「她最放不下的就是服務超過10年的松山信義區，謝謝你們記得她」。

該則發文也引來多名同黨立委留言，包含黃捷表示「我會哭到停不下來，她不會孤單的，你也是」，沈伯洋表示「全力支持，累了要睡」，范雲則說「Hugs愛最大」，邱議瑩也說「淚流滿面⋯妹妹，你們的愛很真切，很平凡卻也很偉大！」

吳沛憶日前公開與許家蓓牽手照。（圖擷自吳沛憶Threads）

該則發文也引來多名同黨立委留言，包含黃捷表示「我會哭到停不下來，她不會孤單的，你也是」，邱議瑩也說「淚流滿面⋯妹妹，你們的愛很真切，很平凡卻也很偉大！」（圖擷自threads）

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