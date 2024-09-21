台男上海失聯前行為詭異 網轟鍾明軒名言「中國很安全」害死人

台男今年8月去上海卻失蹤，認識他多年的朋友發文指出疑點。（圖擷取自粉專「詹姆士的訐譙時間」）

2024/09/21 21:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名剛從大學畢業、名為「郭宇軒」的同學在上海失蹤，他失蹤前跟姐姐的聊天過程非常詭異，且不願透露出國原因，連認識他多年的朋友都感到訝異。對此，匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」今日發文，嘲諷網紅鍾明軒曾說「中國很安全很自由」。文章一出，許多網友怒轟「提倡中國很安全的網紅，害人不淺」！

近日台灣社群平台廣傳一段尋人啟事，有一名今年剛從大學畢業、名為「郭宇軒」的同學，在8月27日入境中國上海，計畫前往安徽省合肥市旅遊，然而至此失去音訊，目前同學家人已報警處理，「若有人在中國看到這個人麻煩跟我聯絡，我會將消息轉告他家人。」

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「郭宇軒」親姊姊則發文指出，希望真的可以找到，已經有報警了！到上海的時候還有跟我報平安，接下來真的沒有任何聯繫。「能聯絡的我都聯絡了，麻煩認識他的人能不能幫忙，我們沒有放棄找他，我也做好最壞的打算，真的只希望他人平安回來」。

今日匿名臉書粉專「詹姆士的訐譙時間」（James Hsieh）則發文分享，一名叫郭宇軒的台灣大學生在8月27日出境時曾傳訊息向姐姐報平安，並告知將轉機前往安徽合肥，然而當時姐姐問弟弟要去幹嘛，弟弟竟不肯透露。

更弔詭的是，郭宇軒後來使用IG的「閱後即焚」跟姊姊發送訊息，而姊姊覺得不對勁，便立刻截圖留存。（IG會向開這功能的人說對方已經截圖）沒想到郭宇軒竟秒回說「這樣會害到我」，從此便音訊全無。而郭宇軒的同學也在網路上發文強調，自己認識郭男六七年，從未見過他使用「即焚模式」傳訊息，懷疑當時傳送訊息的，並非是郭男本人。

郭宇軒的姐姐也透露，弟弟在8月中曾問過家人如何辦理護照和台胞證，並提到他打算前往中國一到兩週，但沒有詳細說明原因，因此讓家人感到不安。此外郭宇軒的姊姊還提到，郭宇軒在失聯前有參加一個「工作群」，但群內幾乎沒有訊息，加深家人對他的擔憂。對此詹姆士嘲諷「讓我們回顧一下祖國人鍾明軒的名言：中國很安全很自由」。

文章一出，許多網友紛紛留言「那些提倡中國很安全的網紅，害人不淺」、「人應該早就被控制住了」、「有非常高的機率是去第三國當犯罪集團了」、「願那些收錢辦事的網紅們都遭受報應」、「不做死就不會死，香港跟澳門也一樣危險」、「政府已經給警示了，還有人覺得小題大作」。

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