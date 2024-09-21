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首頁　>　政治

精神鑑定攸關是否判死 立院預算中心：專科醫師驟減影響鑑定能量

憲法法庭宣判死刑有條件合憲。（記者廖振輝攝）

憲法法庭宣判死刑有條件合憲。（記者廖振輝攝）

2024/09/21 22:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭判決死刑有條件合憲，法院對精神障礙者不得判處死刑，國民黨團要求未來在司法院要有嚴格科學的鑑定，不能讓重大刑犯以精神疾病為由免判死刑。不過，立法院預算中心指出，司法精神醫學專科醫師人數有漸減趨勢，恐怕影響精神鑑定能量。

立法院預算中心針對114年度的中央政府總預算報告指出，因應偵查中送請司法精神鑑定之案件量大幅增加，允宜持續推動相關專業人力之培訓及認證，但司法精神醫學專科醫師甄審制度開辦以來，每年取得該專科醫師人數有漸減趨勢，恐怕影響司法精神鑑定能量。

衛福部委託台灣司法精神醫學會每年辦理司法精神鑑定品質提升計畫，其中針對司法精神醫學專科醫師甄審作業，109至112年業已舉辦四屆，首年為62名，110及111年各為22名及12名，至112年已降至7名，新入之司法精神醫學專科醫師明顯減少。

立法院預算中心表示，未來倘若司法精神醫學專科醫師，未能持續投入司法精神鑑定領域，對於重大矚目案件或高度複雜且困難案件之司法精神鑑定能量，恐難有效提升。

此外，立法院預算中心也指出，近年於偵查階段送請司法精神鑑定之案件數，109至111年度介於20件至26件之間，112年度則增至39件，為近年最高。而我國具精神鑑定執行能力醫療機構已達80家，但有具備司法精神醫學專科醫師甄審合格者僅45家，且礙於人力或資格限制等因素，仍難完全因應實務所需。

立法院預算中心表示，刑事司法精神鑑定具有高度複雜性，且攸關被告責任能力之判斷，如遇重大矚目案件或高度複雜且困難案件，宜囑託聘有具備司法精神醫學專科醫師甄審合格者的醫療機構為之。

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