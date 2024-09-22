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不受柯文哲案影響 民眾黨黨代表選舉12/7照常舉行

民眾黨祕書長周榆修說，黨務一切如常，不受官司影響，黨代表選舉將依照規劃日期舉行。（資料照）

民眾黨祕書長周榆修說，黨務一切如常，不受官司影響，黨代表選舉將依照規劃日期舉行。（資料照）

2024/09/22 00:48

〔中央社〕民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，不過民眾黨仍按原規劃預計12月7日舉行第三屆黨代表選舉，由於司法偵查能否於2個月內落幕仍未可知，外界預期，這可能是柯文哲創黨後首次無法參與投票的黨內選舉。

民眾黨第二屆黨代表將於今年底屆滿卸任，中央黨部規劃於年底舉辦第三屆黨代表選舉，將在全台灣選出111席票選黨代表，有意參選者可於11月初開始報名。黨代表參選人除了要資格審查，還須取得15名黨員連署。根據規劃，黨代表選舉日定於12月7日，採網路投票方式舉行。

不過柯文哲因京華城案遭羈押禁見，司法偵查是否會在2個月內結束仍未可知，外界認為，這很有可能是柯文哲創黨後首次無法參與的黨內選舉。

民眾黨秘書長周榆修受訪表示，柯文哲在羈押前曾預錄影片，呼籲支持者照顧好自己，並請大家認真過每一天，心存善念盡力而為，如同柯文哲所言，黨務一切如常，不受官司影響，黨代表選舉將依照規劃日期舉行。

記者詢問，柯文哲官司是否會衝擊參選黨代表的意願，周榆修認為「沒有」，反而強調近期許多黨員反映想多了解，中央黨部日前還特別向地方黨部主委說明。

民眾黨人士指出，過去選黨代表的黨員多是熱衷黨內事務，大多不是為了參與公職選舉，而是想給予黨務建言；今年除了熱衷黨務的支持者，也有不少地方黨部打算推派人選、欲拿下票選中央委員，有些人則著眼於2026地方選舉，想藉此串聯起黨內的組織網絡。

民眾黨人士分析，適逢柯文哲捲入京華城案，加上許多黨員已擔任過黨代表者，未必有意願連任，有可能這屆參與黨代表選舉者會跟以往不相同，第三屆黨代表不排除洗牌，但仍端看最終的選舉人名冊。

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