北士科調查報告出爐 ！柯前市府「為標而標」放寬招標條件 建請送檢廉監

北投士林科技園區T16（右後工地）、T17（前空地）、T18（左後空地）。（資料照，記者鹿俊為攝）

2024/09/20 16:25

〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區設定地上權案，北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，今（20日）進行最後一次會議定稿，將於議會開議送大會討論，內容包含八點檢討、結論，將建請送監察院、北檢、廉政署，以及四項建議請市府研議辦理。

調查報告指出，市府在歷經2次流標後，基於想趕快標出去的心態，在2020年11月12日至2021年4月19日，約5個月期間的5場重要會議中，一再放寬招標條件，顯然是為標而標，不符科技園區設立初衷。此外，T17、T18免投資計畫書，是一個行政缺失，如土地招租有政策性目標，應有計畫書以確保符合園區目標。

請繼續往下閱讀...

而當初招商顧問公司曾建議三基地分開招標，但市府逕自決定合併招標，導致不如預期、多次流標，失去帶動地方繁榮、增加市庫收入的機會；地租調漲決定權在市府，估價師每次評估都會跟產業發展局做估價討論決定，而土地價值往上、權利金要往下，可由政策決定，因此本案權利金調整最大的原因，是市府要拚招商成績。

另有關2020年12月16日會議備忘錄，元大人壽發表聲明，從未就本案與北市府有任何接觸，及當天主持該次會議的主席未簽到，雙方說法不一，加上市府與元大人壽之相關會議的時間序列不符，調查小組邀請當事人列席，卻均未出席以致無法釐清斷點。而由新光人壽提供的函告中比對發現，民眾黨前立委吳欣盈任職該公司副總期間，雖未掌管不動產投資管理業務，但同時擔任兩職務，身分與北士科招標期間顯有衝突，社會觀感不佳。

調查報告也提到，本案市府已花3百多萬元，委託招商顧問公司訪問潛在投資廠商，但市府後續自己也約訪廠商，功能重疊之外也不尊重程序與專業，且顧問公司原先建議分開招標也未獲採納，所以市府該負決策全責。此外，該案經2015年10月20日委託中華經濟研究院做出基地開發建議書，建議園區採智慧醫療園區使用，2018年柯市府再委託策威顧問公司規劃，而後決策變更卻與上述2單位研究結論不符。

除了上述八點結論外，調查小組也提出四項建議：有關權利金估價，建議市府在地主權益和投資權益之間採取的比例，應適當考量地主權益的鑑價方式；建議市府修正「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」增列保底三成（權利金底價不得低於標售底價三成）的規定，以利日後相關案件有所依循。

調查報告表示，因為T17、T18得標者新光人壽只是純財務投資、純收租金的二房東，完全失去產業園區的意義，而且在尚未具體建設情形下，已主動至市府地政局及法務局討論地上權移轉等相關事宜，顯然新光人壽在進行本案投標時，並無完整的後續規劃，因此具有政策方向的園區就應有投資計畫書，減少不確定性。

對於沒有財力開發的得標投資廠商，目前無投資計畫書的得標者，每半年會交一份執行管理報告給地政局，若尚未具體建設，只能教示性質的要求積極趕辦，須至未依契約取得使用執照時，才有實質的限期改善與罰款的情形，建議未來在這類型案件的設計，應多一道門檻，不能放任得標者消極不作為，市府應制定懲罰性機制。

北投士林科技園區設定地上權案，北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，今（20日）進行最後一次會議定稿。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法