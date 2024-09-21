怒指黃珊珊「帶全黨挺弊案」 吳靜怡：中間選民慢慢離開民眾黨

民眾黨立委、前台北副市長黃珊珊。（民眾黨團提供）

2024/09/21 10:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對京華城案，民眾黨立委黃珊珊昨（19日）召開記者會強調，「都市計畫法」本就授權台北市有權自己訂容積率。對此媒體人吳靜怡表示，黃珊珊停權後的崛起，正帶領著民眾黨全黨盲挺京華城，會讓中間選民開始慢慢離開挺貪污、挺財團的民眾黨，民眾黨也會從此再見。

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨高雄場實際人數不到千人，但台上用線上線下加起來五萬人獲得一波高潮歡呼，民眾黨的組織樣態分析起來，中間選民、知識份子、年輕人從民調已經發現開始解構，從實際動員的族群來看，簡直形同潰散，總統大選時，利用藍白分裂、討厭侯友宜的間隙，出現的挺柯韓粉已經先退散，民眾黨開始走向後柯文哲時代。

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吳靜怡指出，黃珊珊停權後的崛起，正帶領著民眾黨全黨盲挺京華城！造就時代力量順勢脫殼，所有民調都顯示時代力量逐漸墊步往第三勢力前進，中間選民正式開始慢慢離開挺貪污的民眾黨。

吳靜怡續指，沒有柯文哲政治光環的民眾黨，剩下的就是錢，偏偏掌握多數預算且主導議題的還是一群台北文宣部，黨中央不具任何讓組織發展的氣力，只要藍、綠不出錯，白幾乎就淡出了。

吳靜怡直言，一個政黨，選擇挺財團，從所未見，也會從此再見。

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