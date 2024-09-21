王婉諭：柯文哲傷害第三勢力招牌 政治不該只有明星更重要是理念

時代力量21日舉行第三勢力興衰起落研討會，黨主席王婉諭（前排右二）、政治評論員吳崑玉（前排左二）、台中市政府顧問蔡壁如（前排右一）、清華大學副教授姚人多（前排左一）、台灣基進黨主席王興煥（後排左一）等人在會中合影。（記者廖振輝攝）

2024/09/21 16:36

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，時代力量今（21）日舉行「第三勢力興衰起落」研討會，黨主席王婉諭受訪表示，柯文哲日前接連爆出政治獻金假錯帳及涉貪風波，脫序的言行舉止傷害第三勢力招牌，但希望青年不要因為曾經信仰一個人而對政治失望，「政治不該是只有明星，更重要的是理念」。

時代力量今天舉行「第三勢力興衰起落」研討會，邀請台灣綠黨發言人王彥涵、台灣基進黨主席王興煥、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵；值得注意的是，該場研討會也邀請民眾黨籍的台中市市政顧問蔡壁如擔任「與大黨博弈的強人政黨」的與談人。

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王婉諭會前受訪表示，新國會成立後發生一些狀況，民眾黨、國民黨從上個會期在立院暴衝，到昨天退回中央政府總預算，用政治惡鬥取代在野監督能力，這段時間台灣國會出現奇怪也讓人難以接受的狀況，讓少數執政的賴清德政府無法得到有效監督，多數在野卻無法監督少數執政。

王婉諭指出，立法院第一會期結束後，民眾黨主席柯文哲接連爆出政治獻金假錯帳以及涉貪風波，不斷有脫序的言行舉止傷害第三勢力招牌，甚至把自己的錯誤歸咎於兩黨打壓。她指出，台灣很多民眾對藍綠之外的第三勢力仍抱有期待，而時力舉行該場研討會，就是希望討論第三勢力發展以及如何扮演本土在野監督角色，讓台灣政治走上專業監督、理性制衡，

媒體詢問，是否擔心柯文哲京華城案延燒導致民眾對小黨不信任。王婉諭表示，過去外界對第三勢力有期待，但也有所失望，不管是柯文哲涉貪，或是時力也有做不好之處，但她希望大家不要對台灣的政治失望，而是把政黨當成實現未來美好的工具，應該一起協力讓台灣更好。

至於2026年選舉第三勢力是否有合作可能？王婉諭強調，小黨結合的原因是理念與議題，逐步往前的過程中，或許會討論2026有無合作可能性，但這應建立在共同的價值理念，不是建立在政治角力分贓。

媒體詢問，民眾黨爭議不斷導致青年票出走，時力是否趁機爭取這些青年票。王婉諭說，重點不是在搶青年票，而是讓大家看見台灣未來應該有的樣子，也希望青年朋友不要因為曾經相信或信仰一個人而對政治失望，政治不該是只有明星，更重要的是理念及生活能否變得更好。

時代力量黨主席王婉諭表示，柯文哲日前接連爆出政治獻金假錯帳及涉貪風波，脫序的言行舉止傷害第三勢力招牌，但希望青年不要因為曾經信仰一個人而對政治失望，「政治不該是只有明星，更重要的是理念」。（記者李文馨攝）

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