蔡壁如認小草不大可能回歸藍綠 2026藍白是否合要觀察3狀態

前民眾黨立委、台中市政顧問蔡壁如會前受訪表示，台灣經過3、4次總統大選，已經形成第三勢力的政黨票，她認為小草不大可能回歸藍綠，這段時間可能傾向不表態。（記者廖振輝攝）

2024/09/21 17:10

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，時代力量今（21）日舉行「第三勢力興衰起落」研討會，前民眾黨立委、台中市政顧問蔡壁如會前受訪表示，台灣經過3、4次總統大選，已經形成第三勢力的政黨票，她認為小草不大可能回歸藍綠，這段時間可能傾向不表態；另也提及2026藍白是否合作，有3個狀態可觀察。

時代力量今天舉行「第三勢力興衰起落」研討會，邀請台灣綠黨發言人王彥涵、台灣基進黨主席王興煥、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵；值得注意的是，該場研討會也邀請蔡壁如擔任「與大黨博弈的強人政黨」的與談人。

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提及出席原因，蔡壁如會前受訪表示，她不清楚主辦單位邀請第三勢力政黨代表的原則為何，但她還是想參加，因為2012年到2016年台灣第三勢力政黨票約22%，從2016年到2024年，第三勢力政黨票與國民黨、民進黨三分天下、形成賓士板塊，第三勢力有他的存在價值。

蔡壁如表示，柯文哲事件後，她認為小草不大可能回歸藍或綠，這段時間他們比較傾向不表態，經過3、4次總統大選，已經形成第三勢力的政黨票，從2000年政黨輪替後，政大政研所做對兩岸統獨的民意調查，大多數民眾對兩岸都希望維持原狀，而國民黨、民進黨皆已執政過，她認為第三勢力小草或支持者，目前可能會是隱性選民。

媒體詢問，2026大選是否會以台中為示範區進行藍白合？蔡壁如說，台灣政治變化太快了，自己不是預言家也不是神仙，無法預估2026情勢，目前無法討論這麼多，但可從歷史軌跡回推。

蔡壁如分析，2026藍白到底要不要合，接下來有3個狀態可觀察，第一，柯文哲案的發展；第二，民眾黨在一人政黨後，是否走向集體領導及如何領導；第三、小草及民眾黨支持者能否接受此狀態。她也說，國民黨是百年大黨，國民黨是否要有創新作為，或比較讓人眼睛為之一亮的小團體、政策跟行為，才能夠吸引的年輕人。

此外，媒體詢問，因政治獻金案遭停權3年的立委黃珊珊昨赴美參與2024美台國防工業會議看法為何？對此，蔡壁如錯愕反問媒體「她出國？」並說，果然她都不關注黨中央人事；媒體追問，黃是否代表柯參加？蔡壁如回：「蛤？她代表柯主席嗎？還是代表誰？等我了解我再回答。」

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