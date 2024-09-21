遭控介入京華城案 蔡壁如嗆洪健益：數學不好還是智商有問題？

時代力量舉行日21第三勢力興衰起落研討會，邀請台中市政府顧問蔡壁如與會。（記者廖振輝攝）

2024/09/21 18:51

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案羈押禁見，台北市議員洪健益連日爆料，質疑時任市長室主任蔡壁如也有介入，蔡日前揚言提告。針對提告進度，蔡壁如今（21日）受訪表示，她已委託律師全權處理，大家司法上面見，並反嗆洪健益沒搞清楚時空，「不曉得是數學不好，還是智商有問題」。

蔡壁如今出席時代力量「第三勢力興衰起落」研討會，會前接受媒體聯訪，針對洪健益指控，蔡壁如表示，整個執政黨的某些民意代表、側翼甚至特定媒體要全面肅殺、毀滅民眾黨，所以民眾黨此時此刻的一言一行都要謹言慎行。

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至於何時告洪健益？蔡壁如說，自己已委託律師全權處理，這一、兩天也沒有講話；她也呼籲民進黨側翼名嘴，柯文哲案已進入司法偵查，應靜待司法調查結果，因此她去告洪，她就不再談論他的議題，「大家司法上面見」。

此外，洪健益昨出示一張疑為2017年蔡壁如寫的便箋，指出筆跡和他16日公布威京集團子公司董事長朱亞虎在同年，寫給「蔡姊」的陳情信上蔡的手諭字跡高度相似，要求蔡壁如說清楚與朱亞虎、威京集團主席沈慶京見過幾次面？對此，蔡壁如表示，洪健益時空都沒有搞清楚了，「我不曉得他是數學不好，還是他智商有問題，不予評論。」

朱亞虎親筆信上疑為蔡壁如的手諭字跡。（洪健益辦公室提供）

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