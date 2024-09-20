蔡壁如不認收朱亞虎親筆信 洪健益出示蔡便箋︰字跡高度相似

朱亞虎親筆信上疑為蔡壁如的手諭字跡。（洪健益辦公室提供）

2024/09/20 05:30

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城容積率弊案遭羈押禁見，民進黨台北市議員洪健益昨出示一張疑為二○一七年時任市長室主任蔡壁如寫的便箋，指出筆跡和他十六日公布威京集團子公司董事長朱亞虎在同年寫給「蔡姊」的陳情信上蔡的手諭字跡高度相似，要求蔡壁如說清楚與朱亞虎、威京集團主席沈慶京見過幾次面？

該市長室便箋寫到「To:林洲民局長 回國後晶（應為京）華城陳情人希望安排和林副市長拜會，你在場」，署名「壁如 2017.8.1」。洪健益指出，便箋上的「後」和「8」字跡與朱亞虎親筆信上蔡壁如手諭的字跡高度相似，內容也與先前朱亞虎親筆信的邏輯完全吻合。

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洪健益問蔡壁如就京華城案與朱亞虎、沈慶京見過幾次面？談的內容是什麼？碰面時，柯文哲是否在場？蔡壁如與柯文哲是否真的直到二○二○年才開始介入京華城案？

洪健益說，他公布的資料足以證明蔡壁如二○一七年就跟著柯文哲一起介入京華城案，柯市府當時就已預謀要圖利京華城。對於蔡壁如回應無法證明朱親筆信是寫給她的，洪喊話「有沒有收到妳心裡有數」，並表示，不排除將資料交給北市府政風單位再轉給檢方，且會檢具原版文件。

洪健益指出，二○一七年八月一日蔡壁如下手諭要開協調會，同年八月十八日，北市府和威京集團代表在時任台北市都發局長林洲民辦公室會面，除沈慶京外，還有代表威京集團的都市計畫顧問林青，林洲民之後才將過程向柯文哲報告。

蔡壁如十七日受訪時曾笑說，陳情信署名「朱將軍亞虎」，對應開頭「蔡姊」，搞不好是要寫給蔡英文的。洪健益昨說這個冷笑話真的不好笑，現在「壁如手諭」公布，還要說「不知道」嗎？請蔡壁如趕緊跟律師討論該如何面對現實，說清楚講明白。

鼎越稱8月已提協議書草案 議員︰送件跟簽約混為一談

此外，民進黨台北市議員簡舒培先前質疑柯文哲與持有京華城的「鼎越開發公司」，未簽協議書就先核發京華城建照是「先射箭再畫靶」，鼎越開發則宣稱在八月就提出協議書草案給市府。

簡舒培昨批評鼎越「得了便宜還賣乖」，把送件跟簽約混為一談，就算鼎越八月就將協議書草案送到市府，雙方也是十月六日才完成協議與用印，為什麼九月廿九日就核准建照？

洪健益指出，蔡壁如便箋上的「後」跟「8」字跡跟朱亞虎親筆信上疑為蔡壁如的手諭字跡高度相似。（洪健益辦公室提供）

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