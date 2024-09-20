為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

死刑釋憲案「有條件合憲」 卓榮泰：國人應尊重大法官解釋

立法院20日開議，行政院長卓榮泰率內閣閣員到立院施政報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

立法院20日開議，行政院長卓榮泰率內閣閣員到立院施政報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

2024/09/20 17:34

〔記者陳政宇／台北報導〕針對37名死囚共同聲請的死刑釋憲案，憲法法庭今（20日）宣判「合憲但限縮適用範圍」。行政院長卓榮泰表示，行政院和國人都應該尊重大法官做出的解釋，而訴訟過程若干有違憲部分，需要後續行為補正及修正。

至於37名死囚是否改變身分或釋放？法務部長鄭銘謙回應，確定判決還是存在，身分沒有改變。

立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。民進黨立委吳思瑤質詢時提問，社會注目的憲法法庭稍早對死刑做出合憲性解釋，對於訴訟制度上有部分違憲，要回應國際公約及憲法保障生命權意旨，後續針對強化訴訟制度、保障人權、提升訴訟防禦權、強化正當法律程序等，憲法法庭做出明確裁定，尊重憲法是每個人義務，沒有人可以站在對立面，而行政部門的立場及後續精進作為為何？

對此，卓榮泰回應，行政院和國人都應該尊重大法官做出的解釋，大法官也是聽取各界意見、慎重做出這樣的解釋，解釋文呈現出現行制度存在也合憲，但訴訟過程若干有違憲部分，需要後續行為補正跟修正。

對於大法官指出，有關機關應在2年內依判決意旨修正相關規定。鄭銘謙表示，會遵照憲法法庭判決結果修法，從宣示之日起兩年內要完成修法，會盡速提出修法的草案。

吳思瑤追問，現行37名死刑確定被告，會否因大法官釋憲結果被釋放，或是在身分上有何影響？鄭銘謙評估，確定判決還是存在，身分沒有改變，依照監獄行刑法第148條第1項規定繼續收容，還要再跑法律程序，接下來是否要再審理，會啟動相關程序。

吳思瑤指出，將再嚴謹審視正當法律程序，所有訴訟防禦權要再強化，但這幾名被告死刑確認身分不會改變，也不會有釋放問題。對此，鄭銘謙點頭表達贊同。

吳並向在野黨喊話說，相關修法跟研議都會在司法及法制委員會，希望朝野合作回應整個憲法法庭的判定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
死刑釋憲今揭曉 憲法法庭下午3時宣判亦採網路直播
2024/09/20 08:07

死刑釋憲今揭曉 憲法法庭下午3時宣判亦採網路直播
死刑有條件合憲 憲法法庭：精神障礙、心智缺陷者不得判死
2024/09/20 16:47

死刑有條件合憲 憲法法庭：精神障礙、心智缺陷者不得判死
impression

茶籽堂 20 週年慶 攜手方序中以 20／US 為題邀請大家同樂
37死囚聲請釋憲 憲法法庭宣判：死刑合憲但限縮適用範圍
2024/09/20 15:24

37死囚聲請釋憲 憲法法庭宣判：死刑合憲但限縮適用範圍
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播