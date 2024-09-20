死刑釋憲案「有條件合憲」 卓榮泰：國人應尊重大法官解釋

立法院20日開議，行政院長卓榮泰率內閣閣員到立院施政報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

2024/09/20 17:34

〔記者陳政宇／台北報導〕針對37名死囚共同聲請的死刑釋憲案，憲法法庭今（20日）宣判「合憲但限縮適用範圍」。行政院長卓榮泰表示，行政院和國人都應該尊重大法官做出的解釋，而訴訟過程若干有違憲部分，需要後續行為補正及修正。

至於37名死囚是否改變身分或釋放？法務部長鄭銘謙回應，確定判決還是存在，身分沒有改變。

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立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。民進黨立委吳思瑤質詢時提問，社會注目的憲法法庭稍早對死刑做出合憲性解釋，對於訴訟制度上有部分違憲，要回應國際公約及憲法保障生命權意旨，後續針對強化訴訟制度、保障人權、提升訴訟防禦權、強化正當法律程序等，憲法法庭做出明確裁定，尊重憲法是每個人義務，沒有人可以站在對立面，而行政部門的立場及後續精進作為為何？

對此，卓榮泰回應，行政院和國人都應該尊重大法官做出的解釋，大法官也是聽取各界意見、慎重做出這樣的解釋，解釋文呈現出現行制度存在也合憲，但訴訟過程若干有違憲部分，需要後續行為補正跟修正。

對於大法官指出，有關機關應在2年內依判決意旨修正相關規定。鄭銘謙表示，會遵照憲法法庭判決結果修法，從宣示之日起兩年內要完成修法，會盡速提出修法的草案。

吳思瑤追問，現行37名死刑確定被告，會否因大法官釋憲結果被釋放，或是在身分上有何影響？鄭銘謙評估，確定判決還是存在，身分沒有改變，依照監獄行刑法第148條第1項規定繼續收容，還要再跑法律程序，接下來是否要再審理，會啟動相關程序。

吳思瑤指出，將再嚴謹審視正當法律程序，所有訴訟防禦權要再強化，但這幾名被告死刑確認身分不會改變，也不會有釋放問題。對此，鄭銘謙點頭表達贊同。

吳並向在野黨喊話說，相關修法跟研議都會在司法及法制委員會，希望朝野合作回應整個憲法法庭的判定。

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