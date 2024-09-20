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    尊重死刑有條件合憲 民進黨：盼後續配套符合社會期待

    民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨尊重憲法法庭判決，也期盼後續相關單位的配套措施符合社會期待。（資料照）

    民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨尊重憲法法庭判決，也期盼後續相關單位的配套措施符合社會期待。（資料照）

    2024/09/20 17:52

    〔記者陳政宇／台北報導〕憲法法庭今（20）日宣判死刑釋憲結果，判決「合憲但限縮適用範圍」，故意殺人是侵害生命權最嚴重的犯罪，應比照兩公約的「情節最嚴重之罪」規定，只有在犯罪最嚴重的情形才可判死。民進黨發言人戴瑋姍回應，民進黨尊重憲法法庭判決，也期盼後續相關單位的配套措施符合社會期待。

    37名死刑犯質疑死刑侵犯憲法保障的生命權、平等權等基本權利，聲請法規範憲法審查，備受矚目。憲法法庭今做成113年憲判字第8號判決，認定「故意殺人罪」是侵害生命權的最嚴重犯罪類型，以死刑為最重本刑，僅得適用於「個案犯罪情節屬最嚴重」，且其「刑事程序符合憲法最嚴密的正當法律程序要求」等2種情形，於此範圍內當屬「合憲」。

    憲法法庭雖認為死刑合憲，但嚴格限縮個案情節、正當法律程序，判決主文多達17項，其中第3項至第9項限制不可判死刑的對象，及應踐行的法律程序，並限令相關機關（法務部、立法院）於2年內修法，以符合釋憲意旨。

    對此，戴瑋姍表示，民進黨尊重憲法法庭針對死刑制度合憲性判決，期盼後續相關單位針對判決意旨之配套措施，仍需本於維護社會治安、保障基本權利的原則審慎研議，符合社會期待。

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