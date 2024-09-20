民進黨基隆議會黨團記者會 批謝國樑有錢不會用

基隆市議會民進黨團今天（20日）召開記者會，批評基隆市長謝國樑浮編預算，有錢不會投入建設，拿中央統籌分配款去還債，還自豪為政績。（記者俞肇福攝）

2024/09/20 16:55

首次上稿：13:45

更新時間：16:55（新增謝國樑回應）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民進黨團今天（20日）召開記者會，痛批上任市長近2年的基隆市長謝國樑有錢不會用，謝到處豎立廣告看板，聲稱「市府還債9億」的政績，就是不知道該怎麼用，所以還給了中央，並舉牌寫上「詐騙集團首腦謝國樑」。

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謝國樑：民進黨指控不合事實

對於民進黨議會黨團的指控，謝國樑回應說，民進黨為了罷免在催票，做這些不合事實的指控，市府有收入樽節開支來還債，相對前市府有前瞻計畫做建設，拿市民收入去還債，他的市府團隊還債來到近20年來的新低，他的政見逐漸兌現，當然為了建設新市府大樓，一次要拿35億元出來投入興建新市府大樓，市府當然會希望有比較好的財務操作模式，他相信人民眼睛是雪亮的。

針對「公車拋錨」部分，基隆近3年市公車故障次數2021年196件、2022年262件、2023年有190件，2024年截至7月中旬，共有126件。謝國樑主政時期，市公車拋錨情況是近3年來最低，反而林右昌時代公車拋錨是近3年來最高數字。

總召張之豪說，謝國樑在基隆四處豎立看板，主張「還債9億」；但，這就表示，有將近9億的錢，謝國樑不知道該怎麼用，所以把這9億拿去還。但，基隆市府本來手上就有9億，謝國樑若要更新仁愛市場冷氣，可以馬上汰舊換新。張之豪說，謝國樑上任快2年了，他連手上有9億，都不知道該花在基隆的哪裡？針對國民黨批評民進黨和公民團體切割，張之豪嚴詞駁斥，指民進黨議員開記者會是監督市政，與公民團體一直以來都是平行線，沒有所謂切割。

市議員張顥瀚說，謝國樑上任後中央在112、113年度給基隆的補助比111年度多26億。基隆財政變好，不是謝國樑的功勞，而是這幾年民進黨執政，中央給基隆更多支持。謝還債9億，那剩下的17億花去哪了？今年度，市府光煙火式的活動預算就高達1億元，質疑謝國樑玩文字遊戲。

市議員許睿慈表示，統籌分配款如妥善規畫，可以為基隆帶來相當有建設性的市政發展，而不是絢爛的煙火及曇花一現的代言人。面對每日拋錨的市公車，謝市府一開始的回應是，中央不補助柴油公車了，所以不買新公車，等到一天壞一輛，民怨四起，才願意向中央申請補助電動公車。

市議員鄭文婷表示，謝國樑宣稱新市政大樓預定地準備進行合建都更，興建雙子星大樓，市府省下35億元，但興建完成後一棟市府分回、一棟讓投資方取得，這樣做基隆市民真的有賺到嗎？只是騙人的話術，恐在為「謝友友」著想。

市議員施偉政則指出，謝國樑現在面臨罷免，才導致他看待民進黨團的態度改變，監督市政這樣再平常不過的事，對於謝市長來說很難被正常看待。

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