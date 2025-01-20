毀滅性打擊！ 國民黨大砍黨產會9成預算 癱瘓政府追查不當黨產

立院院會晚間持續總預算表決大戰。（記者塗建榮攝）

2025/01/20 19:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日審查今年度中央政府總預算，為捍衛不當黨產，立法院國民黨團提案大砍黨產會「黨產處理業務」9成預算，經藍白聯手表決通過。對此，黨產會表示，本次預算審查的結果，將使相關業務全面停擺，直接癱瘓本會核心業務運作，使黨產條例所賦予法定任務無法推進，全面阻斷釐清不當黨產及促進轉型正義的進程，對民主政治基石造成毀滅性打擊。

黨產會指出，本會114年編列預算5250萬元，分作「一般行政」及「黨產處理業務」二項科目。經立法院院會及內政委員會數次刪凍，情況如下：一、立法院內政委員會於去年11月做出決議，刪除黨產處理業務300萬，並凍結「一般行政」業務項下業務費百分之30預算。二、上週五立法院院會決議通刪項目，使本會預算共計刪除172萬7000元。三、今日立法院院會審議114年度中央政府總預算案關於黨產會部分，刪除「黨產處理業務」項下百分之90預算，並全數刪除政策宣導費用。

請繼續往下閱讀...

黨產會提及，要言之，一般行政項下，除依法編列不可挪用之人事費外，業務費僅餘501萬2700元得以支應本會一整年的維運費用，黨產處理業務項下，已然歸零。

黨產會說明，該會因調查業務經手的檔案繁多，故委請專門人員協助掃描整飭，祈能將調查研究得來的珍貴歷史文件留下，其中「一般行政業務」費用遭到凍結，將嚴重影響相關計畫續行。

黨產會強調，除調查不當黨產案件外，其一，就已認定為附隨組織之法人團體，其日常收支與資產進出皆須經本會審查許可，申請案件為數甚多，件件都需要一一查核；其二，已下達處分之案件進入訴訟程序高達80餘件，需支應相當數額的律師費用。其三，為與社會溝通及落實政府資訊公開，亦辦理多樣化的活動與業務。本會預算規模小，雖各項業務支用皆已萬分減省，然仍須一定經費方能辦理，今日立法院全數刪除黨產處理業務費用，將造成本會無力辦理上述業務。

黨產會提及，該會已根據業務實際需求核實編列預算，本次預算審查的結果，將使上述相關業務全面停擺，直接癱瘓本會核心業務運作，使「政黨不當取得財產處理條例」所賦予的法定任務無法推進，全面阻斷釐清不當黨產及促進轉型正義的進程，對民主政治基石造成毀滅性打擊。

不當黨產處理委員會。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法