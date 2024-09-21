備戰1013罷樑投票 國民黨今推出教戰守則

基隆市長謝國樑罷免案將於下月13日舉行投票，國民黨今天推出教戰守則「挺善良、反惡罷QA」。（截自國民黨臉書）

2024/09/21 12:23

〔記者施曉光／台北報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於下月13日舉行投票，國民黨今天推出教戰守則「挺善良、反惡罷QA」，提醒具有投票權的支持者當天攜帶「投票三寶」，而且「固樑」需要7萬6979張「不同意票」，呼籲大家一起「投下反對罷免票」。

國民黨以QA方式提醒「固樑」支持者，10月13日（含）前年滿20歲且設籍基隆市滿4個月的市民才具有投票資格，投票通知單最晚會在投票日前2天收到，呼籲支持者注意查收，若未收到，要去詢問里長或查詢中選會網站，投票當天上午8時至下午4時，應攜帶「投票三寶」（身分證、印章及投票通知單）。

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或許擔心「固樑」支持者忌諱投票，國民黨在QA中還列有以下問答：「投反罷免票會被做記號嗎？投票當天有人干擾投票怎麼辦？」「A:不會，投票為秘密進行，受到法律保障；「 投票當天有人干擾投票怎麼辦？」「A: 干擾選舉是違法行為，會受到嚴厲處罰，有問題可向駐守投票所的警察求救。」

此外，國民黨仍不忘質疑民進黨積極推動、介入罷免案，並強調謝國樑上任後努力打拚市政，守護基隆市民的財產不被財團侵占，針對東岸商場相關訴訟，市府迄今已4連勝，這就代表基隆市府做法正確，民進黨以及罷樑團體根本毫無正當性！

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