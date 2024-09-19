國民黨團敲定優先法案 核電廠延役、提高大法官議決同意門檻入列

國民黨今（19日）舉行立法實務研討會。 （記者劉信德攝）

2024/09/19 18:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天舉行立法實務研討會，討論優先法案。國民黨團表示，新會期優先法案計17案，包括核能電廠延役、提高大法官議決同意門檻等相關提案。並強調本會期將針對民進黨114年中央政府總預算案、前瞻特別預算第五期、四大人事同權案強力監督。

原本在國民黨團會中討論的優先法案建議，包括《選罷法》（罷免連署需附身分證影本）、《反滲透法》（限縮反滲透法適用範圍）、《刑法》（死刑之修正）都入列，但會中討論本會期不需要那麼多「爭議性、政治性法案」，選罷法也並無急迫性，因此最後未列入優先法案。

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國民黨團表示，本會期黨團所提出的優先法案分為七大類，法案共計16案、預算案1案，合計17案。其中針對與全民權益最攸關的《就業服務法》（凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表可直接聘外籍看護）、《老人福利法》（針對65歲以上老人近一年綜合所得稅未達20%者，由中央統一補助其健保費），列為最優先法案。

針對攸關「土地正義」的《國土計畫法》，國民黨團主張國土計劃公告實施後，實施及公告之國土功能分區圖期限，應由四年延長為六年。強化地方政府財政健全方案的《財政收支劃分法》（擴大統籌分配稅款規模），也是本會期推動的重中之重。

司法及法制部分，國民黨團將推動《揭弊者保護法》、《憲法訴訟法》第四條條文（明定「大法官現有總額」之定義）、《憲法訴訟法》第三十條及第四十三條（提高大法官議決之同意門檻）、《警察人員人事條例》（警、消、海巡、移民、空勤、航測人員退休所得替代率比照國軍；退休待遇之計算標準）及《NCC組織法》（明定「本法自公布日施行，修正時亦同。」避免行政機關以行政權拖延法案施行。

在教育方面，國民黨團將推動《學生輔導法》修法將學生輔導諮商中心編制正式化及修正各級學校專業輔導人員之員額編制及比例。另針對國人及產業最關心的核能電廠延役等相關提案，黨團仍將積極與社會溝通推動修法，避免我國能源安全出現重大破口。

在落實媒體新聞自主方面，國民黨團將推動《衛星廣播電視法》修法，為被不當關台下架的新聞媒體爭取權益。針對頻道移頻及上架爭議部分，黨團主張修正《有線廣播電視法》，匡正當前亂象，並針對《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》、《廣播電視法》中違法黨政軍條款之處罰，由原本處罰廣電事業改處罰投資人。

在消防法規部分，推動《消防法》修法提高消防業者安全自主管理責任及消防人員資訊行使權。《產業創新條例》部分，針對積極研發廠商之租稅優惠期限，建議修法延長至民國118年。

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