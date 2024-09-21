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蔣萬安挺謝國樑反罷免 帶二寶到室內兒童樂園「放電」

蔣萬安出席基隆親子照護平台曁室內兒童樂園成果展，力挺謝國樑。（記者方賓照攝）

蔣萬安出席基隆親子照護平台曁室內兒童樂園成果展，力挺謝國樑。（記者方賓照攝）

2024/09/21 13:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑推動「1區1室內兒童樂園」，目前第6所已開始試營運。台北市長蔣萬安今天帶著二寶到基隆七堵的室內兒童樂園「放電」，父子倆玩得開心，肯定謝國樑的室內兒童樂園及親子照護平台政策，同時呼籲民眾10月13日要出來投下罷免不同意票。這是蔣萬安第二次到基隆挺謝國樑。

基隆市今天下著雨，蔣萬安帶著二寶和謝國樑一起現身七堵兒童樂園，二寶還穿著最喜歡的Super man衣服，蔣萬安說二寶很期待今天來七堵室內兒童樂園玩。

蔣萬安表示，謝國樑推出的1區1室內兒童樂園，或是親子照護平台，都是非常好的政策，如七堵室內兒童樂園有球池、仿真超市、碰碰車等，而且都是免費，不僅可以省下家長的荷包，小朋友不論在雨天或晴天都可盡情放電。

另外，他以照顧孩子的經驗為例，有次大寶半夜發高燒，燒了4天，後來發現是玫瑰疹，謝國樑的親子照護平台，在晚上或半夜的時候碰到小朋友有身體有任何狀況，可以透過平台諮詢和專業的醫師協助，家長就不會慌張。他肯定謝國樑的政策，呼籲市民10月13日踴躍投下罷免不同意票。

謝國樑說，自己身為孩子的爸爸，深深體悟到年輕爸媽的迫切需求，基隆多雨，能讓孩子在週末有個放電好去處，不需淋雨吹風，室內兒童樂園有安全的遊具設施，舒適的陪玩空間，希望讓家長育兒更加安心。

他說，基隆7個區都規畫室內兒童樂園，第6座仁愛區已開放試營運，第7座暖暖區正在建置當中，基隆多雨，親子很需要室內兒童樂園，未來會再擴充改善；親子照護平台則已有9千多人下載加入，可以透過LINE平台，在緊急時可以有專業的醫療諮詢服務。

台北市長蔣萬安今天帶著二寶到基隆七堵的室內兒童樂園參加活動。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安今天帶著二寶到基隆七堵的室內兒童樂園參加活動。（記者方賓照攝）

蔣萬安出席基隆親子照護平台曁室內兒童樂園成果展。（記者方賓照攝）

蔣萬安出席基隆親子照護平台曁室內兒童樂園成果展。（記者方賓照攝）

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