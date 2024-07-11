北北桃首長聯手固樑 謝國樑：基北北桃一體推有感市政
2024/07/11 12:54
〔記者何玉華／台北報導〕基隆市長謝國樑面對罷樑壓力，今（11）天出席基北北桃「我的減碳存摺全民運動」論壇活動時，受到台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政力挺，謝國樑回應非常謝謝大家對基隆市的關心，強調基北北桃市一體的，會以基北北桃聯合施政，推出讓市民有感的政策。
謝國樑說，「我的減碳存摺全民運動」是基北北桃共同的聯合施政之一，因為TPASS月票已經看到了非常好的成果， 基隆市民有非常高的比率使用來通勤雙北；此外，基隆市自己也推出288的境內月票，可以無限制的搭乘基隆境內的大眾交通工具。
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謝國樑說，未來希望在2到3年內把目前老舊的大型公車汰換成減碳的電動大型公車；而為了減碳存摺活動，也在基隆火車站題公元宇宙實境體驗的折價券，歡迎全家大小一起到基隆遊玩。他也會跟3位市長一起繼續努力減碳，讓北台灣成為很好的減碳示範區。
對於3位市長表態相挺，謝國樑說，非常感謝3位市長對基隆市政通力合作的關心跟關懷，現階段仍然是以基北北桃聯合施政，推出各項讓基隆市民有感的政策；基北北桃是一體的，大家未來會共同做出更好的市政。