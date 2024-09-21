921地震25週年 賴總統訪倒塌光復國中校舍，籲謙卑面對大自然

總統賴清德（左1）在倒塌光復國中校舍前省思許久。（記者黃旭磊攝）

2024/09/21 13:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕今天是921震災25週年，總統賴清德上午造訪霧峰區光復國中隆起校舍，由國立自然科學博物館長焦傳金陪同在倒塌校舍前省思許久。賴清德說，25年前921地震奪走許多寶貴性命，校園操場跑道隆起至今看來仍怵目驚心，所幸台灣人民從災難過程中重新站起來，呼籲要謙卑面對大自然，從不足當中學習進步。

賴清德由監察委員范巽綠、教育部政務次長張廖萬堅、立委何欣純及台中市副市長鄭照新陪同，上午11時半許向駐台北韓國代表部代表李殷鎬、加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）倪傑民（Jim Nickel）及日本台灣交流協會代表等人，介紹光復國中在25年前因車籠埔斷層隆起2.6米導致校舍嚴重毀損經過，校舍經范巽綠（時任教育部政次）協助，於2005年成立921地震教育園區。

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賴清德十分感謝范巽綠協助籌建，他表示，25年前921地震奪走許多寶貴性命，造成台灣社會非常大衝擊，當年震後隔天，來自韓國、日本、新加坡、德國、加拿大及美國救難隊來到現場，要代表國人向幫助台灣的駐台使節、救難隊致上十二萬分謝意。

賴清德說，地震帶（車籠埔斷層）跨過光復國中校園，造成操場跑道隆起至今看來仍怵目驚心，好在地震發生在清晨未造成師生傷亡，當年原始廢墟被保存下來，看來還是還是非常震驚，提醒民眾注意防災重要性。

賴清德強調，台灣同胞從災難過程中重新站起來，面對全球氣候變遷及複合式災害挑戰，依然要謙卑面對大自然，從不足當中學習進步。

賴清德指出，國家訂定每年9月21日為國家防災日，舉辦防震災演練推廣防災教育，而台灣過去接受國際救援，現在有53隻具國際證照搜救犬，是國際重要救援隊，有能力幫助其他國家，去年土耳其大地震台灣救難隊就在第一時間抵達現場。

總統賴清德（左5）向駐台北韓國代表部代表李殷鎬（左3）等駐台使節介紹光復國中倒塌經過。（記者黃旭磊攝）

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