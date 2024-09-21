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拆樑行動批謝國樑：市政工作不是街頭走一走 要做出點作為讓民眾看見

基隆拆樑志工到安樂市場發罷免文宣。（記者盧賢秀攝）

基隆拆樑志工到安樂市場發罷免文宣。（記者盧賢秀攝）

2024/09/21 13:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免投票只剩20多天，拆樑公民團體志工持續在市場散發罷免的文宣，台北市長蔣萬安今天到基隆七堵室內兒童樂園支持謝國樑的施政。「公民團體拆樑行動」發言人李晏蓉說，謝國樑的施政執行率是非常低，市政工作不是在請外來的市長街頭上走一走或某場域握手鞠躬，市民就會有感，他們會持續宣傳罷免理由。

基隆市昨天下著雨，拆樑志工到安樂市場等地發送文宣，有不少民眾主動索取扇子等文宣。

針對國民黨最近「大軍壓境」來挺謝國樑，今天蔣萬安再度為謝國樑站台，李晏蓉說，今天台北市長蔣萬安來基隆固樑，市府卻說是市政行程，蔣市長還要大家投不同意票，這是市政行程還是選舉行程，相信市民自有判斷。

對於國民黨最近一再的釋出內參民調，說明不同意罷免的人高過於同意罷免的人，她提醒國民黨民調沒辦法百分之百反映出真正的民意，過去也有看到一些現象，民調做出來的結果跟現實生活的結果是不一樣的，所以拆樑志工不會因此而對自己失去信心。

距離投票日剩下20天的時間，罷樑志工會持續的宣傳罷免理由，讓市民可以獲得真正正確的資訊，不是不斷的得到國民黨餵養他們的錯誤訊息。（13:57更新）

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