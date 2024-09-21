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藍委廖偉翔母子服務處新址被爆是違建 中市府證實：將排拆

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，立法院長韓國瑜前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，立法院長韓國瑜前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

2024/09/21 15:27

首次上稿：14:44
更新時間：15:27（新增廖偉翔說法）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委廖偉翔、市議員黃馨慧今天舉行聯合服務處遷移新址開幕，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及立委顏寬恆、謝龍介、中市府等官員都前往慶賀，但位於西屯區龍德路二段的服務處新址卻被人檢舉是違建，市府也認定是新違建在案將列管排拆。

廖偉翔：已著手規劃服務處搬遷事宜

對此，廖偉翔表示，承租的鐵皮屋是舊有建築，依法合規，有任何問題會配合市府依法處理，身為公眾人物，應用高標準自我要求，為避免有任何違法疑慮，服務處同仁已開始尋覓其它地點，並著手規劃搬遷事宜。

廖偉翔與媽媽黃馨慧聯合服務處今天舉行開幕茶會，但新服務處卻爆出違建、門口塗銷停車格等爭議。有公民團體檢舉新址原是鐵皮屋違建，且要求塗銷門前停車格、發公文給學校，請學校刊登服務處遷址消息。

市府回應，該建物未領有使用執照，都發局19日也以中市都違字第1130202601號違章建築認定通知書查處新違建在案，後續將依「台中市違章建築執行原則」及相關規定列管排拆。

廖偉翔表示，為擴大服務因此遷移服務處，新址位於西屯、南屯交界，更展現服務決心與品質，依法合規承租新址，由於這附近曾經土地重劃過，建物是既存的舊建物，至於是否屬違建會再確認，如有任何問題也會配合市府，依法處理。

另針對服務處門前停車格塗銷一事，市府回應，龍德路二段156號已申請設置合法斜坡道在案，原可塗銷斜坡道車格，惟經會勘考量當地停車需求，調整現有停車格方式，將停車格位置進行微調，保障地方停車需求。

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，卻被爆料新址是違建。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，卻被爆料新址是違建。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧聯合服務處新址被爆料是違建，前身是鐵皮工廠。（民眾提供）

廖偉翔、議員黃馨慧聯合服務處新址被爆料是違建，前身是鐵皮工廠。（民眾提供）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，前台中市長胡志強及多位市府官員、民代前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，前台中市長胡志強及多位市府官員、民代前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，江啟臣、謝龍前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，江啟臣、謝龍前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，謝龍介、顏寬恒前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，謝龍介、顏寬恒前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

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