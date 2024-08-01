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國民黨中市宣講「國會改革」 立委廖偉翔質疑大法官

國民黨立委廖偉翔（右三）、市議員張廖乃綸（右二）在街頭進行「民進黨怕什麼？」宣講。（記者蘇金鳳攝）

國民黨立委廖偉翔（右三）、市議員張廖乃綸（右二）在街頭進行「民進黨怕什麼？」宣講。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/01 09:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨今天進行大宣講，立委廖偉翔、市議員張廖乃綸今天站在中市公益路及文心路口，痛批國會五法是民進黨在野時提出，如今國民黨幫民進黨實踐對選民的諾言，大法官卻跟民進黨裡應外合，宣佈暫停處分，根本是民進黨側翼，「民進黨怕什麼」？

為反制民進黨日前由各地方民代舉辦一系列國會濫權的大宣講，國民黨今天全台同步進行，台中市黨部則在台中市安排5個點，而西屯南屯立委廖偉翔則今天上午7點30分準時在文心路公益路口，向路過的車輛進行「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼」的宣講。

廖偉翔表示，國會5法在立法院通過，但民進黨還是相當強硬，讓大法官判暫停處份，感覺到大法官根本就是民進黨的側翼。

廖偉翔指出，未來的大法官釋憲，五法很可能被封殺，但是他不明白的是國會5法是台灣的進步， 民進黨包括立法院黨團總召柯建銘就在1993年就提案過及2021年時，現任外交部長、時任立委的林佳龍都提案過，民進黨努力了３０年的法案，卻在執政後害怕被監督而持反對態度，是換了位置換了腦袋？

廖偉翔表示，在野黨幫民進黨實践當初對國人的承諾，而大法官聽其口號及命令就暫停處分，甚至跟大法官裡應外合，在大法官未宣佈暫停處分，民進黨發言人吳崢就在政論節目上表態知道此事。

廖偉翔強調，大法官的行徑，連民進黨開黨元老林濁水都憂心，因為民調有一半以上不信任大法官。

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