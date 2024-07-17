立院三黨不過半新會期結束 朱立倫：國民黨一忍再忍

朱立倫今出席國會改革宣講台北市大安區場次，談到立院三黨不過半首會期，他表示國民黨遭受諸多攻擊、一忍再忍。（記者甘孟霖攝）

2024/07/17 12:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕2024大選後，立法院三黨不過半，首會期昨（16）日結束，最後一夜院會審查至深夜11點50分，本會期三讀通過55項議案。國民黨主席朱立倫今天批評，立法院民進黨團「傾一切之力」護航，尤其在總統賴清德就任後，近兩個月來「轉守為攻」，民進黨「用暴力攻擊在野立委」，國民黨「真的是一忍再忍」。

朱立倫今出席國民黨「國會改革說明會」台北市大安區場次，會前被問到給立院國民黨團這次會期打幾分？他表示，這個會期「真的不簡單」，民進黨團傾一切之力想扮演過往護航者的角色，全力杯葛、對抗，尤其在賴清德上任後更是轉守為攻，用暴力來攻擊、對付在野立委，但大家還是願意團結一致，真的是一忍再忍，還通過50多個重要法案，「真的不簡單」。

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他提到，尤其在會期末兩天，國民黨團不斷用最大的耐心、退讓，希望讓民生相關法案都通過，立法院長韓國瑜也用最大的心血與智慧，讓這些法案一一協商完成、通過，包含防詐、兒少、長者、就業、健保、公糧收購等方面的民生議題法案，最後都能落實，這才是大家想要看到的國會，在民進黨杯葛下還能有如此成績，非常感佩國民黨立院黨團。

媒體問道，國會改革進入了憲法法庭辯論下半場攻防，基隆市長謝國樑正面臨罷免，明年也可能有各地立委的罷免潮，對主席是不是考驗？朱立倫表示，這是對台灣民主最大的考驗，民進黨反民主、反改革已經無所不用其極，甚至想要干預憲法法庭，再利用民粹式的罷免，想要重新取回國會多數，這是非常錯誤的負面示範，相信有智慧的選民會站出來維護真正的改革與民主。

朱立倫今出席國會改革宣講台北市大安區場次，談到立院三黨不過半首會期，他表示國民黨遭受諸多攻擊、一忍再忍。（記者甘孟霖攝）

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