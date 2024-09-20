死刑部分合憲 立院國民黨團：無法接受惡行重大死刑犯可提非常上訴

國民黨立委羅智強與國民黨團首席副書記長王鴻薇回應死刑釋憲案結果。（記者羅沛德攝）

2024/09/20 16:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭今天下午針對37名死刑犯聲請死刑違憲釋憲案，判決「部分死刑合憲」。立院國民黨團舉行記者會表示，超過八成民意反對廢死，大法官聽見了，請可執行死刑的盡快執行死刑；不過，對於限縮死刑行判決，讓這犯下惡行重大的37名死刑犯可請檢察總長提非常上訴，國民黨團無法接受。

國民黨立委羅智強表示，超過八成人民的憤怒之聲，以及對於司法正義的期待之聲，還有無辜枉死的被害者與家屬的心情，顯然大法官今天聽見了，開始謙卑了，做出「有條件」的死刑合憲宣判。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，現在台灣絕大多數民意反對死刑，就算大法官對於自己行事政策有偏好，也要通過公投或是民選立委為之。過去前法務部長蔡清祥也強調，廢除死刑除了現階段的民意外，真的要做，必須回到立法、人民的意志，顯然大法官有把這個意見聽進去。

但羅智強指出，有條件的合憲判決還是會衍伸一些問題，已經經過司法三審定讞的死刑判決，請問民進黨政府、法務部要不要執行？時什麼時候執行？

首席副書記長王鴻薇表示，雖然判決合憲，也限縮了不管是這次37名死刑犯執行死刑判決，還是未來對死刑的判決，因此國民黨提出幾點主張：第一，要求行政院、法務部盡快去釐清，37名死刑犯裡，現在應該執行死刑的要盡快執行死刑，來回應社會的期待。例如其中一名等待執行死刑長達24年，受害家屬遲遲得不到正義和公道。

第二，王鴻薇表示，在判決裡面也給37名死刑犯「免死金牌」，可以根據這些限縮的條件，向檢察檢察總長提起非常上訴。國民黨團認為，對於惡性重大、人神共憤的37名死刑犯，無法接受再提起非常上訴，例如殺警案、性侵姦殺，不應讓他們再得到一次免死金牌。

第三，王鴻薇表示，對於精神障礙不應該被判除死刑，國民黨團希望，過去許多重大的殺人案，因精神疾病不判除死刑，社會大眾仍有相當大的疑慮，因此希望司法院要有嚴格的科學鑑定，而不是以所謂的精障問題免死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法