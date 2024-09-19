批藍委顛倒是非替謝國樑辯解 罷樑民團：忽略基隆人真正感受

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，罷免團體整理罷免正確資訊，放在社群媒體，請基隆人10月13日回基隆投票。（擷取自「山海公民拆樑行動 - 罷免謝國樑」臉書）

2024/09/19 21:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今晚（19日）痛批，看到一位位國民黨公職跑到基隆，為了替謝國樑這樣的施政無能市長辯解，來到基隆顛倒是非，身為人民，實在是打從心底瞧不起這些民意代表。她呼籲每一位支持罷免的民眾化身小蜜蜂志工，向認識、不認識的民眾分享為何要罷免謝國樑，讓基隆人10月13日出來投「同意」罷免票，讓基隆市恢復光榮。

李晏蓉指出，針對謝國樑一再提到民調的結果，在公民團體的聲音長期被嚴重打壓的情況下，有這樣的統計結果，並不讓人意外。基隆市民在國民黨鋪天蓋地的宣傳下，只能吸收謝國樑餵養的錯誤資訊，而沒有機會了解到謝國樑是一位極度惡劣、眼中沒有市民、只在乎個人利益忽視城市長遠發展的市長，這也正是罷免團體要努力去突破的困境。

請繼續往下閱讀...

她說，最近頻頻看著謝國樑擺出受害者的低姿態，罷免團體必須要不斷地強調、不斷地重申，想一想搭到拋錨公車的無辜市民，難道還要繼續忍受謝國樑圖利特定廠商的事情再發生？看看失去天然植栽，卻換來人工草皮的基隆人，基隆市民才是真正的受害者。

李晏蓉呼籲，請國民黨的民意代表，好好正視自己錯誤，面對罷免時不要如同謝國樑一樣逃避問題，甚至把過錯推到他人身上，這只會令人更加鄙視。

最後，為了讓支持罷免的民眾，能夠清楚了解罷免投票的正確資訊，罷免團體在社群媒體推出10個罷免投票關鍵的問題及解答，同時從30個罷樑理由中，整理出5個非罷不可的重點，理由1，違法破門，成為「強盜罪」偵字案被告；理由2，濫用27億5000萬送電動機車，排擠重要市政建設；理由3，大量採購屆齡淘汰中古公車，天天拋錨；理由4，狂灑人民血汗錢，打造一次性遊樂設施；理由5，亂花1452萬，廣鋪有毒性疑慮的塑膠草皮。

李晏蓉最後懇請支持罷免者，化身小蜜蜂志工到處宣講分享，讓罷免謝國樑投票能勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法