藍委基隆「固樑」 謝國樑：催出不同意票遏止惡罷潮

國民黨桃園市6名立委與在地基隆立委林沛祥今天（19日）傍晚齊聚基隆，力挺身陷罷免投票風潮的基隆市長謝國樑。（記者俞肇福攝）

2024/09/19 21:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕距離罷免基隆市長謝國樑投票日剩不到25天，國民黨桃園市6名立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、呂玉玲、萬美玲、邱若華與基隆在地立委林沛祥今天（19日）傍晚到基隆「挺善樑」掃街，呼籲基隆鄉親出來相挺。謝國樑盛讚桃園立委選舉國民黨擊出漂亮全壘打，奠定國民黨在國會多數黨地位，他會持續催出不支持罷免投票的基隆鄉親出來投票，讓基隆在10月13日擊出漂亮的不同意全壘打，遏止惡意罷免潮。

呂玉玲說，她來基隆是為了支持認真努力、改革基隆的市長，反對惡意罷免。東岸商場產權爭議中，基隆市府已連續法律勝訴，一再證明基隆市府依法有據、守護市產，期盼能找回公平正義與善良，讓謝國樑繼續推動城市進步。

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萬美玲指出，基隆市長罷免案毫無正當性，充斥惡意與抹黑。謝國樑不只是小愛爸爸，更把大愛發揮在基隆，致力將市政與財政顧好，著實難能可貴。

魯明哲說，如今站在謝國樑身旁備感驕傲，因為謝國樑僅執政1年多便有眾多成果，如此有為的市長必定要用力支持。

牛煦庭透露，他是基隆的外孫，他外婆、舅舅都還住在基隆，深知不管藍綠誰當市長，在地狹人稠的基隆推動建設有多麼辛苦。謝國樑推動如室內兒童樂園、行人友善、乾淨家園等政策，都內含對市民滿滿的愛，這樣的市長竟遭受罷免，惡罷行徑無法讓人苟同。基隆市民要勇敢為大是大非而出來投票，若罷免不幸通過，將會在基隆種下仇恨的種子。

涂權吉說，在外木山四接案，中央民進黨政府與林右昌前市府惡霸護航想強行過關，甚至剝奪市民公投權利，宛如桃園SRF垃圾焚化爐案翻版。

邱若華怒斥，她看不下去眾多的抹黑與造謠，邀請大家一同支持重視基隆生態、有愛溫暖的謝國樑，絕對不能讓惡意罷免通過。

林沛祥說，民主不是選贏了才叫民主，選輸想搞罷免就是跋歹筊。拆樑團體不斷用自以為幽默的方式來霸凌關心市政的人，呼籲鄉親出來投不同意罷免票。

謝國樑說，前幾天台中有人要連署罷免立委，他看到非常的心痛和難過，他認為，在基隆發生的事情，真的不可以在其他縣市再發生，因此這一次選舉一定要打出好成績，用票數告訴現在的政府，民眾是厭惡這種頻繁的罷免，把所謂的罷免就在基隆把它熄滅掉。

謝國樑最後說，面對沒有正當性、不公不義的罷免，自己將持續催出不同意罷免票，也請市民朋友踴躍支持不同意罷免，一同在10月13日擊出漂亮的不同意全壘打。

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