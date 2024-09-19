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    柯文哲收押無法出席「美台國防工業會議」 由黃珊珊訪美

    民眾黨立委黃珊珊預計明晚搭機訪美。（記者田裕華攝）

    民眾黨立委黃珊珊預計明晚搭機訪美。（記者田裕華攝）

    2024/09/19 20:45

    〔記者林哲遠／台北報導〕美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）21日到24日在美國費城舉行，民進黨台北市議員趙怡翔、國民黨立委徐巧芯出席。民眾黨原訂由黨主席柯文哲率團出訪與會，但因涉京華城弊案被羈押禁見，改由民眾黨立委黃珊珊出席，明晚搭機展開為期7天的訪美之行。

    民眾黨國際部起初安排，柯文哲8月底接待新加坡與日本學者訪問團，9月21日前往美國、27日返台，行程包含參與美台國防工業會議、拜會海外僑胞。如今柯文哲被羈押禁見，改由黃珊珊、民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹赴美，黃珊珊將在明天立法院行程結束後，晚間搭飛機展開為期7天的訪美行。

    黃珊珊說，民眾黨去年曾派時任立委吳欣盈出席美台國防工業會議，今年與美方持續有溝通，美方希望台灣主要政黨了解軍事合作和國防工業發展方向，7月時已規劃由她和周台竹陪同柯文哲。

    她說，美台國防工業會議不會只有國防議題，還會討論世界局勢，台灣本來就應和各界接觸，了解國際上最新趨勢和發展，這趟訪美行就是學習與了解之旅。

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