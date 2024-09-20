石一佑遞補新北市議員 市議會暫定9/25補宣誓就職

中央選舉委員會今（20日）公告，民進黨籍現任板橋區政顧問石一佑遞補議員。（資料照）

2024/09/20 16:31

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨籍新北市第五選舉區議員黃俊哲，因父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人，涉嫌購買高級禮盒賄選，被高等法院認定黃俊哲當選無效，全案定讞，中央選舉委員會今（20日）公告由落選頭民進黨籍現任板橋區政顧問石一佑遞補議員，新北市議會指出，暫定25日早上9點半辦理補宣誓就職典禮，待收到中選會公文，議會會發文通知。

補宣誓就職典禮由市議會議事組籌辦，議事組主任高明慧指出，依據規定，議會收到中選會遞補當選人名單公文後，10天內要辦理補宣誓典禮，中選會今日會發文，預計議會23日會收到文；因為典禮也要邀請法院監誓人、議長等人出席，協調後暫時規劃在25日早上9點半辦理典禮，但仍須待中選會來文，議會方會發文公告。

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石一佑回應，她已知中選會公告遞補當選人名單，議會也已與她聯繫，她很喜歡服務大眾，獲得擴大服務的機會，感到非常榮幸，未來在議會裡希望從教育、治安、校安各方面為市民加強服務，她至今仍在陪伴新北割喉案受害者家屬，先前也服務過幼兒在幼兒園遭不當管教致死案例的受害者家屬，她希望市府可以加強對校安與公私立幼兒園安全的落實，將會全力監督。

此外，割喉案將在30日宣判，石一佑說，受害者楊生的姐姐最近身體狀況不佳，楊生的父母天天煎熬，她會持續陪伴，期望審判可以還給楊家正義，以慰在天之靈。

依據過往慣例，補宣誓典禮議長、議會秘書長均會出席，法院、行政院也會派監誓人到場，市府各局處首長通常也會到場致意。

中央選舉委員會今（20日）公告，民進黨籍現任板橋區政顧問石一佑遞補議員。（中選會提供）

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