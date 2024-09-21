王美琇：看國民黨對「2758號決議」反應就看出國家仍不正常

由台灣制憲基金會等單位共同舉辦的「2024 國家正常化研討會」，今（21）日在集思交通部國際會議中心舉行，台灣制憲基金會董事長王美琇於開幕時致詞。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/21 13:47

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣制憲基金會、新台灣和平基金會董事長王美琇今表示，澳洲、荷蘭國會相繼通過聯大2758不涉台決議，照理說台灣國會也應一致通過，但翻開報紙卻看到國民黨提出「中華民國重返聯合國」版本，從此即可看出國家仍有很多不正常之處，在這種混亂和欺騙之中內耗。

台灣制憲基金會、台灣教授協會、李登輝基金會、新台灣和平基金會、台灣永社、台灣新世紀文教基金會、台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟今（21）共同舉辦「2024國家正常化研討會」，廣邀各界專家學者，分三場次探討「國軍正常化」、「空間轉型正義」及「台灣正名運動」等議題。

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王美琇開幕致詞時表示，光一早打開報紙就看到很多國家不正常之處，近期澳洲、荷蘭國會相繼通過「聯大2758號決議不涉台」決議，照理說台灣國會也應該一致通過，然而卻看到民進黨、國民黨各提出一個版本。

王美琇指出，兩者最大的差別在於民進黨主張「台灣」，國民黨卻主張「中華民國」，甚至要「中華民國重返聯合國」，她質疑這有可能嗎？當全世界接受一個中國就是對岸那個，國民黨卻仍抱著「中華民國」神主牌不放，就是想要繼續騙、掌握政權，而國家就是在這種混亂中內耗。

王美琇以英文俚語「房間裡的大象」（the elephant in the room）比喻台灣國家內部還有許多不正常的現象依然存在，但越來越多人視而不見。她續指，台灣人最偉大的夢想和目標，就是要在成長的土地上，建立一個名為台灣的國家。這條路自彭明敏教授提出「台灣人民自救宣言」已經走了六十年，民間有志之士都知道路和目標在哪裡，但當權者有時仍會「躊躇」。

王美琇強調，台灣人民必須將中國、美國的紅線一直往後推，總有一天會跨過去，正如當年實現總統民選的民意浪潮一樣，而非讓這樣的躊躇繼續耗費國家的力量和人民集體意志。

王美琇預告，10月15日將發表一份「國家不正常關鍵報告」，將當前國家不正常現象一一指出來，並逐年檢驗是否改善。她並引已故前總統府資政辜寬敏所言：「很多事情去做，不一定會成功。但是不去做，就是零。去做就有做的效果」指出，台灣人不應再把責任往下一代推，要持續發生，繼續扮演揭穿「國王沒有穿衣服」的小孩角色。

台灣制憲基金會、台灣教授協會、李登輝基金會等團體今（21）共同舉辦「2024國家正常化研討會」，廣邀各界專家學者，分三場次探討「國軍正常化」、「空間轉型正義」及「台灣正名運動」等議題。（記者叢昌瑾攝）

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