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    首頁　>　社會

    強吻鍾沛君判刑11月 朱學恒今發監執行

    名嘴朱學恒2022年在一家餐廳包廂，兩度「壁咚」強吻和摟抱國民黨籍台北市議員鍾沛君，高等法院刑事庭日前將朱男依強制猥褻罪判刑11月定讞；朱學恒今上午10時10分現身北檢執行科報到執行，將送往台北監獄執行。（記者方賓照攝）

    名嘴朱學恒2022年在一家餐廳包廂，兩度「壁咚」強吻和摟抱國民黨籍台北市議員鍾沛君，高等法院刑事庭日前將朱男依強制猥褻罪判刑11月定讞；朱學恒今上午10時10分現身北檢執行科報到執行，將送往台北監獄執行。（記者方賓照攝）

    2025/01/24 11:02

    〔記者王定傳／台北報導〕名嘴朱學恒2022年在一家餐廳包廂，兩度「壁咚」強吻和摟抱國民黨籍台北市議員鍾沛君，高等法院刑事庭日前將朱男依強制猥褻罪判刑11月定讞；台北地檢署原本通知朱於農曆年後的大年初七、即2月4日上午10時30分報到發監執行，但朱主動聯繫檢方表示要提前報到執行，今上午10時10分現身北檢執行科報到執行，將送往台北監獄執行，面對媒體詢問，不發一語。

    朱學恒被控於2022年8月間，邀鍾女到台北市大安區一家餐廳餐敘，趁同包廂友人先離開、2人獨處時，先起身坐到鍾隔壁，再用雙手壓住鍾的肩膀靠著牆壁強吻數秒；鍾被嚇到愣住，回神後轉頭及挪開嘴唇，朱一度回座，但見鍾呆坐著，竟又起身一手壓鍾的肩膀、一手拉其手臂，二度強吻得逞。

    刑事部分，一審台北地院將不認罪的朱男判刑1年2月，朱上訴改口認罪，爭取輕判及獲得緩刑的機會。高院審理認為，朱學恒坦承犯行及表達和解意願，自行於網路上張貼公開道歉信，雖與鍾沛君的調解未能成立，但犯後態度有改變。

    但二審也認為，朱男因自身慾望，利用鍾的信任對其強制猥褻，侵害鍾的性自主決定權，所為已對鍾造成嚴重心理創傷，加上他一審否認犯行，且於一審審理期間，在公開談話節目中提及鍾沛君，未對自己行為有真實歉疚之意，犯後態度難以認定良好，依此酌減刑度後，仍判刑11月、不予緩刑。朱男未再上訴，全案依此定讞，朱將入獄；此外，本案民事部分，一審台北地院民事庭則判決朱應賠償35萬元給鍾女。

    朱學恒今上午10時10分現身北檢執行科報到執行，將送往台北監獄執行。（記者方賓照攝）

    朱學恒今上午10時10分現身北檢執行科報到執行，將送往台北監獄執行。（記者方賓照攝）

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