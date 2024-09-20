6月至今共4起23人偷渡 管碧玲：擬加強情監偵與無人機系統

中國偷渡客事件頻傳，海委會主委管碧玲今（20日）在立法院受訪表示，6月至今總共有4起偷渡案，總人數23人，海巡破了2件，抓到21人，但確實有2案漏接，下階段將持續加強情監偵與無人機系統。（資料照）

2024/09/20 15:52

首次上稿 13:43

更新時間 15:52

〔記者李文馨／台北報導〕中國偷渡客事件頻傳，海委會主委管碧玲今（20日）在立法院受訪表示，6月至今共有4件23人偷渡案（20名台灣人出境、3名中國人入境），其中海巡緝獲2件21人（20名台灣人出境、1名中國人入境），漏接2件2名中國人入境，下階段將持續加強情監偵與無人機系統，這會是龐大的一筆預算，目前進入跨部門協商，會讓海空一體、精銳海巡掌握視線。

請繼續往下閱讀...

管碧玲說，海巡確實有2案漏接，海巡同仁以有限物力、人力，非常賣命在守護台灣海防，請大家還是給予鼓勵、支持。

管碧玲指出，隨著海上艦艇越來越精壯，情監偵跟空中的部分將是下個階段要努力的目標，情監偵系統加上無人機系統將是非常龐大的一筆預算計畫，這計畫已經討論了很久，已開始進入跨部門的協商，會讓海空一體、精銳海巡掌握視線；過程中海委會希望增加海防韌性，所以制度面希望引用民力，強化全民韌性，屆時會全新制度，會逐步跟大家報告。

媒體詢問，幻象2000日前失事時，管碧玲透過臉書發布飛官謝沛勳生還資訊，外界質疑變成空軍發言人。管碧玲回應，這部分可能有些誤解，因為當天晚上9時起開始有錯誤訊息，為了讓訊息能夠很快，她是首長，發布訊息不需經過層層審核，平時也有經營臉書，第一時間報平安、讓大家知道政府有在處理。

她強調，其實也有人肯定、支持，這部分就接受公評，「但邀功絕對不會」，因為最後不知道能否成功搶救，不可能會是邀功，主要是9時多就有錯誤訊息被爆出來了，當時傳有說已經救到了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法