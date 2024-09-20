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    首頁　>　政治

    民眾黨支持度剩9％黨主席換人？沈伯洋：柯文哲和黃國昌都是法盲

    柯文哲（圖右）因涉京華城案遭羈押禁見，傳出由黃國昌（圖左）出面領導民眾黨的呼聲。（資料照）

    柯文哲（圖右）因涉京華城案遭羈押禁見，傳出由黃國昌（圖左）出面領導民眾黨的呼聲。（資料照）

    2024/09/20 15:53

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城案羈押禁見，有媒體民調顯示該黨支持度僅剩9%，傳出由立法院民眾黨團總召黃國昌出面領導的呼聲。民進黨立委沈伯洋今（20）日直言，民眾黨推選誰任黨主席是其內部決定，但柯文哲與黃國昌從個性、瞧不起人的態度、法盲等，兩人幾乎沒有差別，在立法院的溝通上也不樂見如此。

    柯文哲案掀起政治風暴，沈伯洋今在立法院接受媒體聯訪，被詢及民眾黨支持度剩下9%、外界傳出由黃國昌領導呼聲等相關看法。

    沈伯洋表示，他覺得以9%而言還是滿多的，仍有約200萬人支持民眾黨，這是不可忽視的民意；至於民眾黨想要選誰當黨主席，這是他們內部的決定，民進黨無從干涉。

    話鋒一轉，沈伯洋呼籲，若民眾黨要換黨主席，想要一番新氣象，就應該換一個和柯文哲不一樣的人選；但問題是，柯文哲和黃國昌不僅是個性、瞧不起人的態度、法盲等，這兩人幾乎是沒有差別。

    沈伯洋認為，若民眾黨將柯文哲換掉，黨主席改由黃國昌擔任，這個黨並沒有任何改變，對民進黨來說，這在立法院的溝通上是不樂見的，不過畢竟這是民眾黨自己的決定。

    沈伯洋認為，民眾黨推選誰任黨主席是其內部決定，但柯文哲與黃國昌從瞧不起人的態度、法盲，兩人幾乎沒有差別。（資料照）

    沈伯洋認為，民眾黨推選誰任黨主席是其內部決定，但柯文哲與黃國昌從瞧不起人的態度、法盲，兩人幾乎沒有差別。（資料照）

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