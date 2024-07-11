聯手固樑 蔣萬安、侯友宜、張善政打「基北北桃」生活圈牌

基隆市長謝國樑（左起）今與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（記者田裕華攝）

2024/07/11 10:46

〔記者何玉華／台北報導〕面臨罷免壓力的基隆市長謝國樑，今（11）日與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，3位市長從發言到行動展現北北基桃共同生活圈力挺謝國樑；謝國樑回應非常感謝，也強調以基北北桃聯合施政，推出讓基隆市民有感的政策。

公民團體發起的罷免基隆市長謝國樑案，4萬3138份罷免連署書已由基隆市選舉委員會收件受理審查，最快有可能在9月中旬就會舉行謝國樑罷免案的投票。

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蔣萬安表示，4市用實際的行動共同舉辦記者會，就是共同推動「我的減碳存摺」這項政策，過去這段時間和基隆市長謝國樑在基北北桃既有平台上，合作得非常順利、愉快，謝國樑在基隆推動的政策大家有目共睹，也看到基隆往好的方向改變，如果是為了罷免而罷免，這樣的操作對台灣的民主是傷害；只要謝國樑有需要，他都給予支持。

張善政說，今天的活動是基北桃宣傳減碳存摺，謝國樑在基隆市長任內所作所為都是在捍衛基隆市民權益，支持他。

侯友宜也說，基北北桃就是共同生活圈，這幾年不僅在減碳通力合作，在交通、捷運路網、生活圈的人文、經濟產業都並肩作戰；謝國樑這幾年來跟北北基桃共同努力，讓基隆市在整個產業、捷運、生活圈，包括今天的減碳都做得非常的好，表現有目共睹，人民會有很清楚的判斷，「謝國樑加油!」

謝國樑對於3人的相挺表示「非常感謝」，感謝三位市長對於基隆市政的通力合作、關心關懷，現階段仍然是以基北北桃聯合施政，將各項的政策推出來，讓基隆市民有感，基北北桃是一體的，未來會做出更好的市政。

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