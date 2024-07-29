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首頁　>　社會

越界捕魚？蘇澳籍漁船遭日方追逐登檢 8名台籍船員被捕

蘇澳籍富申號漁船（如圖）昨天下午遭日方登檢，船上8名台籍船員被捕。（圖由讀者提供）

蘇澳籍富申號漁船（如圖）昨天下午遭日方登檢，船上8名台籍船員被捕。（圖由讀者提供）

2024/07/29 11:10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳籍富申漁船，昨天下午4點多在距離蘇澳40浬外海域作業時，被日本認定進入與那國島12浬違法捕撈，遭日本海上保安廳登檢，船上8名台籍船員被捕，送到石垣島調查，案發後由台灣駐那霸辦事處協助處理。

農業部漁業署昨晚7點多接獲蘇澳漁業電台通報，昨天下午4點10分，富申漁船在北緯24度33分、東經122度36分，距離蘇澳外海40浬、台灣護漁界線外5浬處，被遭日本公務船追逐，10分鐘後，日本海上保安廳人員登檢，海巡署已派出宜蘭艦前往協處。

案發後，台灣駐日代表處派員處理，日方回應說，富申漁船在與那國島12浬內捕撈，海保廳巡視船發現後要求停船遭拒隨即登檢，船上人員被送往石垣島調查，傳出要150萬日圓，折合台幣約32萬擔保金，現由駐那霸辦事處協助處理中。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天表示，將與台灣駐那霸辦事處聯手救援，協助人、船平安獲釋，盼日方毋枉毋縱公平處置，漁會也會了解事發原委，捍衛蘇澳漁民權益。

富申漁船屬於14噸級的延繩釣漁船，此行在27日晚上10點3分從南方澳漁港出港，近幾年國內漁業人力短缺，漁民多有僱用外籍漁工上船作業，富申漁船船上8人清一色是台籍船員，在地方漁業界並不多見。

事發海域（紅圈處）距離蘇澳外海40浬、台灣護漁界線外5浬處。（圖由漁業署提供）

事發海域（紅圈處）距離蘇澳外海40浬、台灣護漁界線外5浬處。（圖由漁業署提供）

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