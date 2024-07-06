越界遭日攔查 基隆漁船繳120萬脫身

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船疑進入日本海域作業，人船被日方扣押調查，昨經協商罰款120餘萬元後獲釋。（記者盧賢秀翻攝）

2024/07/06 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀、吳柏軒／綜合報導〕基隆八斗子籍「福洋二六六號」漁船昨凌晨疑進入日本奄美大島海域作業，遭日本公務船攔檢，盛姓船長、洪姓輪機長與六名印尼籍船員連同漁船，被扣押調查；經我駐日本福岡辦事處、漁業署等單位居中協調，船東昨下午匯款繳交六百萬六千日圓罰款後，人、船已於昨晚六點多獲釋。船方表示，將繼續在外海捕撈漁獲，預計十六日才會返回八斗子漁港。

「福洋二六六號」昨天凌晨一時許，在彭佳嶼東北方二八八浬（超出我國暫定執法線外一．五浬）作業時，遭日本水產廳公務船攔檢，七十多歲盛姓船長與洪姓輪機長被帶上日本公務船調查；早上六時許，附近作業漁船見日本公務船將「福」船圍住，向海巡署求助，南投艦前往馳援；九時許，南投艦接獲我外交單位通報，「福」船因闖入日本海域，船長、輪機長與「福」船已由日方扣押，南投艦只好改在我海域巡弋待命。

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漁業署昨表示，「福洋二六六號」是六月廿五日從八斗子漁港出發前往漁場，四日晚間九時發現該船超出護漁範圍後，透過通訊電台通知船長，但昨凌晨三時收到日方通報，該船在北緯廿八度五十五分、東經一二六度二分，遭日本公務船登檢，日方認為該船違規。

經我駐日本福岡辦事處、漁業署等單位居中協調後，日方罰款六百萬六千日圓（約一百廿多萬台幣），船東下午四點多電匯罰款至福岡辦事處帳戶後，盛、洪與六名印尼籍船員於台灣時間昨晚六點多獲釋。

船東蔡家緯說，以前在該處作業都沒事，這次被海流帶入日本海域，只有越界一點點而已，並不是故意的，就被罰一百多萬元。

基隆區漁會理事長簡建輝指出，「福」船可能是不小心被洋流帶進去，且我國與日本經濟海域重疊，以往如果漁船進入日本海域一點點，日方都會驅趕而非扣船、罰款；「福」船為了彌補一百廿多萬元罰款、八十多萬元油料的損失，獲釋後將繼續在外海捕撈小卷等漁獲，預計十六日才會返台。

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