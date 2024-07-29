蘇澳籍漁船疑越界捕魚遭日方登檢扣船 漁業署：繳擔保金後可人船獲釋

蘇澳籍富申號漁船（如圖）昨天下午遭日方登檢，船上8名台籍船員被捕。（圖由讀者提供）

2024/07/29 14:38

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越界捕魚？蘇澳籍漁船遭日方追逐登檢 8名台籍船員被捕

〔記者陳嘉怡／台北報導〕宜蘭縣蘇澳籍「富申號」漁船昨天下午在距離蘇澳40浬外海域作業時，被日本認定進入與那國島12浬違法捕撈，遭日本海上保安廳登檢扣船，船上8名台籍船員被捕查。漁業署今（29日）表示，經外交部向日方交涉，該船疑似進入日本領海作業，依日方程序，繳交擔保金150萬日圓後，人船即可獲釋，目前正由駐那霸辦事處協助處理。

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漁業署昨晚接獲蘇澳漁業電台通報，昨日下午4時10分，富申號漁船在北緯24度33分、東經122度36分，距蘇澳40浬、護漁界線外5浬處，遭日本公務船登檢，經漁業署與外交部向日方交涉，該船疑似進入日本領海作業，目前被日方扣往日本進行調查。

漁業署表示，「富申」為蘇澳籍延繩釣漁船，此航次於27日22時自南方澳漁港出港，船上計有8名台籍船員；依日方程序，船主繳交擔保金150萬日圓後，人船即可獲釋，目前正由駐那霸辦事處協助處理。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天表示，越界有無害通過與捕魚2種情況，若是無害通過，漁會跟政府必須為我方漁民爭取權益，也希望日方毋枉毋縱，如果有越界捕魚，就依照相關規定處理，漁會將與台灣駐那霸辦事處聯手救援，協助人、船早日平安獲釋。

漁業署也呼籲，漁船作業時應注意勿進入外國海域內作業，該船疑似進入日本領海，如涉及違反漁業法相關規定，後續將依相關事證核處。

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