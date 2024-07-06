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我漁船連遭中國、日本扣押 吳思瑤：政府皆依權責分工處理

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船疑進入日本海域作業，人船被日方扣押調查，昨經協商罰款120餘萬元後獲釋。（記者林嘉東翻攝）

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船疑進入日本海域作業，人船被日方扣押調查，昨經協商罰款120餘萬元後獲釋。（記者林嘉東翻攝）

2024/07/06 12:50

〔記者陳政宇／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間遭中國海警強行扣押，基隆八斗子籍「福洋266號」漁船5日凌晨疑進入日本海域作業而被日方扣押調查；國民黨立委許宇甄則質疑總統賴清德神隱未發聲。民進黨立委吳思瑤今（6）日受訪強調，政府部門皆依權責分工，包括由海巡署、海委會等相關機關分工處理，政府部門都有回應及處置。

民進黨立委蘇巧慧進一步說明，台灣與中國兩邊漁民的捕魚區域本來就有許多重疊之處，前幾天的大進滿88漁船是在台灣/中國重疊海域作業，且距離金門不遠，卻遭到中國方面破壞默契扣押，因此海巡署第一時間出動救援。

蘇巧慧說，故漁業署指出，該海域平常就是雙方漁民作業的區域，呼籲中國務實處理問題、盡快釋放漁船、人員平安歸來。海巡署則指出，依「政府護漁標準作業程序」規定，我國漁民在護漁範圍內作業遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；我國漁民在護漁範圍外作業，遭外國公務船取締時，政府將不派艦護漁，但適時提供必要之外交協助。

至於福洋266號，蘇巧慧表示，該漁船因為在暫定執法線外海域遭日方扣留，且距離台灣約250海浬，救援上有實務困難，因此海巡署並未派艦出動，而是後續委請漁業署循既有管道，與日方聯繫處理後續事宜。

此外，外交部稍早回應，經我國駐日館處積極向日方交涉，「福」船已於5日晚間平安獲釋並返航台灣。

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