台船越界被捕 反罵日本土匪》謝長廷：不該縱容少數漁船 破壞台灣全體利益

駐日代表謝長廷昨舉行任內最後一次例行記者會，還原基隆籍漁船越界作業被日方逮捕的事情始末，表示我們不應該縱容少數的漁船，去破壞台灣和漁業界全體的利益。 （記者林翠儀攝）

2024/07/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕基隆籍漁船「福洋二六六號」盛姓船長，因涉嫌越界作業，遭日本逮捕，五日交保後，卻向外界放話批評日本「比阿共仔更土匪」。駐日代表謝長廷八日還原事件始末，強調該艘漁船明顯越界，而且「故意越過來越過去非常挑釁」。謝還說重話表示，我們不應該縱容少數漁船，破壞台灣和漁業界全體的利益。

即將卸任的謝長廷八日在代表處舉行任內最後一次例行記者會。他表示，離開前夕發生台籍漁船遭日方留置事件，這是他八年任內的第一次，對他而言是一種遺憾。

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謝長廷話鋒一轉表示，台日間有漁業協定，也保持互信關係，通常我方漁船若有越界，日方會先警告，我方海巡署船隻也會通知漁船退出，日方這次逮捕船長是非常例外的，通常是因為勸不聽，漁船船長觸法交保後，公開講日本像強盜一樣，不繳錢就不能出來。事實上，這筆保釋金是保證他未來必須出庭接受審判，除非棄保，不然仍可要回來。

謝長廷表示，日本是一個文明法治的國家，你犯法我逮捕，你要證據，他拿衛星給你看，我們也有衛星，漁船上也有衛星定位，騙外界的人不知道，推說「我都是在公海」。

謝長廷強調，這次漁船並沒有被扣，日方將船長帶去訊問後，漁船還在原處，問題是只有船長會開船。交保後，船長還是搭日方的船回到原處去開船。日方並沒有讓船長在福岡下船，因為船長觸犯的是刑法，下船就必須上銬。

當天船長裁定交保後，銀行都關了，幸好有各方特別配合，才可以很快辦理交保。謝長廷說，這是雙方互相信任才能這樣處理，希望大家珍惜。

謝長廷表示，台日之間達成的漁業協議得來不易，雖然有些爭議，但這次的地點是沒有爭議的，該船就是越界。我們一年有十幾名船員的緊急救難救災，日方都有協助，這是全體的利益，但少數違規是個人的利益，不應縱容，因為這是犧牲台灣整體利益、犧牲漁業界的利益。

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