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連勝文基隆挺好友謝國樑 批反對惡劣罷免「我們會群起出動」

國民黨副主席連勝文（右二）呼籲，大家一起團結起來，打贏這場選戰，一起投下「不同意」罷免基隆市長謝國樑（左一）。 （記者俞肇福攝）

國民黨副主席連勝文（右二）呼籲，大家一起團結起來，打贏這場選戰，一起投下「不同意」罷免基隆市長謝國樑（左一）。 （記者俞肇福攝）

2024/07/28 12:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨副主席連勝文今天（28日）與基隆市長謝國樑一起參加國民黨基隆市黨部七堵區「國會改革說明會」，連勝文受訪時表示，反對以政治為目的，去惡劣罷免的行為，那只是為了某些民進黨政客的未來，才去做這樣的事；他強調，對於惡劣的罷免行為，「我相信我們會群起出動」。

國民黨基隆市黨部今天10時在七堵舉辦「年度幹部小組長授證暨國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會」，連勝文、立法委員林沛祥、國民黨議會黨團書記長蔡旺璉、國民黨議員韓世昱、無黨籍議員張耿輝等人到場聲援謝國樑。

連勝文說，他媽媽在基隆長大，所以他們在基隆有很多朋友，也很關心基隆市的未來，謝國樑每分每秒都在想如何幫基隆更好，謝國樑到目前做的可能比人家4年做的還多，所以反對以政治為目的去惡劣罷免的行為，那只是為了某些民進黨政客的未來才去做這樣的事，所以他們站出來反對，希望謝國樑持續為基隆奮鬥，讓基隆能更好。

連勝文指出，他們的對手就是為了個人利益在做這些事，看起來也不會放棄，既然如此，國民黨就會更努力來面對、對抗這種惡質挑戰，「我相信我們會群起出動」，從黨中央到地方都會一起來基隆說明謝國樑為基隆的努力。

連勝文致詞時指出，國民黨推動「國會改革」絕非奪權，只是要平衡行政權和立法權，因為現在總統掌握8成的權利，甚至於司法機關都能全盤掌握，極容易形成專制獨裁，所以一定要推動國會改革，大家都知道2014年民進黨也推動相同內容的國會改革方案，現在卻大力反對，無法自圓其說，就搞政治鬥爭，轉移話題搞罷免謝國樑。

連勝文說，事實上謝國樑上任1年多積極努力，推動包括室內兒童樂園、友善城市、推動電纜地下化、基隆市立高中與美國加州柏克萊大學教育接軌、全台首創電動車減碳等政績，非常值得肯定；連勝文呼籲，大家一起團結起來，打贏這場選戰，一起投下「不同意」罷免謝國樑。

國民黨副主席連勝文（右二）呼籲，大家一起團結起來，打贏這場選戰，一起投下「不同意」罷免基隆市長謝國樑（左一）。（記者俞肇福攝）

國民黨副主席連勝文（右二）呼籲，大家一起團結起來，打贏這場選戰，一起投下「不同意」罷免基隆市長謝國樑（左一）。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市黨部今天10時在七堵舉辦「年度幹部小組長授證暨國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會」，國民黨副主席連勝文（右二）、立法委員林沛祥（右一）、國民黨議員韓世昱（左一）、無黨籍議員張耿輝（左二），基隆市長謝國樑呼籲支持者當分身，跟親友說明為何要出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市黨部今天10時在七堵舉辦「年度幹部小組長授證暨國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會」，國民黨副主席連勝文（右二）、立法委員林沛祥（右一）、國民黨議員韓世昱（左一）、無黨籍議員張耿輝（左二），基隆市長謝國樑呼籲支持者當分身，跟親友說明為何要出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

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