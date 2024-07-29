為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

白委張啓楷稱高虹安被停職違憲 劉世芳引用「這三法」釋疑

內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

2024/07/29 10:05

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民眾黨立委張啓楷昨日表示，高虹安被停職是「竹篙湊菜刀」，高並非於新竹市長任內涉嫌貪污，內政部停止其職務已明顯違憲。對此，內政部長劉世芳今（29）日受訪時表示，內政部是依據「憲法」、「地方制度法」、「公務人員俸給法」的規範做處置。

劉世芳說明，要求停職這件事，在憲法第15條、第23條中，服公職不只是權利也是義務，在工作權的保障中，若牽涉明顯公共利益，應按照比例原則與予規範；並依據司法判決引用「地方制度法」給予停職。

劉世芳表示，在是否發給半薪的部分，內政部是依據行政院人事行政總處所提的解釋，審酌當事人事若不是屬於維持基本生活所需的話，不一定要發給半薪。

針對高虹安稱，原本想將半薪捐出來作新竹的急難救助，劉世芳直言，高虹安前市長的半薪不到10萬元新台幣，要捐作急難救助，很多公益團體都能夠做得到。若慷國家之慨，把本來應該給她的薪水捐出來，不符合維持基本所需的俸給條件。

媒體追問，是否會擔憂如此決定，在下個會期審預算時會被民眾黨立委找麻煩？劉世芳回應，尊重每個立委對行政部門的監督。關於高虹安停職停薪，是司法系統判決她違反「貪污治罪條例」，內政部是引用「憲法」、「地方制度法」、「公務人員俸給法」停職停薪，都是按照規定、按照憲法、按照行政命令上的規範處置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安停職禁領薪水 王定宇：立委比照才是「真國會改革」
2024/07/27 11:52

高虹安停職禁領薪水 王定宇：立委比照才是「真國會改革」
自由開講》廉能政治不難
2024/07/27 17:39

自由開講》廉能政治不難
挺不下去了！高虹安涉貪遭重判停職 館長轟：丟所有人的臉
2024/07/29 00:14

挺不下去了！高虹安涉貪遭重判停職 館長轟：丟所有人的臉
高虹安判刑 李正皓：下週追加告發違反貪污治罪條例
2024/07/27 16:07

高虹安判刑 李正皓：下週追加告發違反貪污治罪條例
張啓楷稱高虹安停職是違憲 周軒丟法條狠打臉：快申請釋憲！
2024/07/29 00:35

張啓楷稱高虹安停職是違憲 周軒丟法條狠打臉：快申請釋憲！

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播