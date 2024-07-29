白委張啓楷稱高虹安被停職違憲 劉世芳引用「這三法」釋疑

內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

2024/07/29 10:05

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民眾黨立委張啓楷昨日表示，高虹安被停職是「竹篙湊菜刀」，高並非於新竹市長任內涉嫌貪污，內政部停止其職務已明顯違憲。對此，內政部長劉世芳今（29）日受訪時表示，內政部是依據「憲法」、「地方制度法」、「公務人員俸給法」的規範做處置。

劉世芳說明，要求停職這件事，在憲法第15條、第23條中，服公職不只是權利也是義務，在工作權的保障中，若牽涉明顯公共利益，應按照比例原則與予規範；並依據司法判決引用「地方制度法」給予停職。

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劉世芳表示，在是否發給半薪的部分，內政部是依據行政院人事行政總處所提的解釋，審酌當事人事若不是屬於維持基本生活所需的話，不一定要發給半薪。

針對高虹安稱，原本想將半薪捐出來作新竹的急難救助，劉世芳直言，高虹安前市長的半薪不到10萬元新台幣，要捐作急難救助，很多公益團體都能夠做得到。若慷國家之慨，把本來應該給她的薪水捐出來，不符合維持基本所需的俸給條件。

媒體追問，是否會擔憂如此決定，在下個會期審預算時會被民眾黨立委找麻煩？劉世芳回應，尊重每個立委對行政部門的監督。關於高虹安停職停薪，是司法系統判決她違反「貪污治罪條例」，內政部是引用「憲法」、「地方制度法」、「公務人員俸給法」停職停薪，都是按照規定、按照憲法、按照行政命令上的規範處置。

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