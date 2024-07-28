外國人喊「現在才知道中華台北的意思」 釣出苗博雅回文被讚爆！

台灣健兒在巴黎奧運開幕式亮相。（法新社）

2024/07/28 18:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運本月26日盛大展開，美國知名攝影師威廉斯（Clay William）昨天（27日）在社群平台發文表示，「我到現在才知道中華台北是什麼意思」，意外釣出社民黨台北市議員苗博雅回文，被網友讚爆。

巴黎奧運賽事受到各界矚目，曾獲詹姆斯比爾德基金會獎（James Beard Foundation Awards）的攝影師威廉斯，昨天在Threads上發文表示，「我到現在才知道中華台北是什麼意思」，結果釣出野生苗博雅出現在留言區。

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苗博雅以英文回應威廉斯：「大家在說的『中華台北』就是指台灣，這用詞並不是不對，但也不精確。正確來說，『中華台北』代表的是那個被中國霸凌且被國際社會邊緣化的台灣的苦痛歷史，『中華台北』是個為了讓我們傑出的運動員踏上國際舞台所做出不甘不願的妥協。對台灣人來說，『台灣』比『中華台北』更能代表我們。請您儘可能地用『台灣』來稱呼我們。」

網友紛紛表示，「這個名字就是中國強迫台灣和國際社會接受的，台灣就是台灣，不是中華台北，更不屬於中國」、「中華台北代表的是從以前到現在都被中國欺壓的台灣」、「中華台北這個名字對大多數台灣人來說很尷尬，希望未來有一天我們可以用台灣之名參與任何全球性活動」。也有人邀請威廉斯來台灣玩，親自感受台灣風土民情，威廉斯則回覆：「有一天會的！」

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