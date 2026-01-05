「雨刷」涉洗錢225億起訴 院方裁定3000萬交保檢提抗告被駁回定讞

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉嫌洗錢案，經橋頭地院裁定3000萬元交保，檢方不服提起準抗告，橋頭地院合議庭今駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

曾因涉及職棒假球弊案入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，因涉225億元跨境洗錢案，被橋頭地檢署起訴求處10年重刑，後經法官裁定3000萬元交保，檢方不服提起準抗告，橋頭地院合議庭下午裁定駁回並定讞。

據了解，蔡政宜曾因假球簽賭案判刑3年8月，出監後當選嘉義縣議員，並於2020年起從事跨國洗錢。今年5月間，檢警展開收網行動，並於8月31日在桃園機場拘提蔡到案後，聲請法院羈押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

辦案人員並在蔡位於嘉義、高雄等住所搜索，查扣愛馬仕、香奈兒等精品包85個，另有勞力士名表、珠寶，及其名下不動產、現金價值1億7千餘萬元。

檢方查出，蔡政宜透過中國籍妻子指揮洗錢集團成員，在馬來西亞、越南等地成立水房，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，自2020年起已協助賭博網站洗錢約225億4千萬元（新台幣），從中不法獲利1億9千多萬元。

檢方日前將蔡政宜依涉嫌洗錢防制法等罪起訴，並求處有期徒刑10年，移審法院後，法官裁定3千萬元交保，並限制住居、出境、出海、電子監控，家屬花約4個小時籌足交保金，並經安裝電子腳環等手續後獲釋。

不過，檢方認為蔡有逃亡之虞，向橋頭地院提起準抗告，要求撤銷交保，橋頭地院合議庭認為檢方程序不合法，下午裁定駁回，全案落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法